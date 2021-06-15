全台防疫三級警戒延至28日，但似乎不少店家難以撐生計，蠢蠢欲動偷營業，高雄市新興區1家某酒吧遭檢舉在端午節假日期間無視防疫停業措施，警方昨晚在店外埋伏，查獲負責人楊男與另3名男女在店內未戴口罩，楊稱3人都是員工且回店打掃，警方不採信其說法，仍依函送衛生局裁罰。

新興分局五福二路派出所昨天接獲檢舉，稱轄區文橫一路有1家酒吧，疑晚上還偷偷營業，警方昨晚派員埋伏、觀察，約晚上9時40分，員警驚見2男2女陸續進入酒吧，隨即拉下鐵門。

警方當下直覺可疑，為蒐證完全，依舊在外守候近2小時，其中1名30歲蔡姓女子開鐵門走出酒吧之際，員警立即衝進店臨檢；警發現負責人30歲楊男站在吧檯內，另23歲張簡男、29歲陳女坐在吧檯，店內3人皆未戴口罩在聊天，另吧檯上放有沒吃完的水果2盤及調酒4杯。

楊男說，另3人都是員工，他們只是利用歇業期間至店裡打掃，才在店內聊天，並無營業。警方仍依違反傳染病防治法，對他們在營業場所未戴口罩開單，違規營業部分則通報衛生局認定。