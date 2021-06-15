【愛傳媒特約記者吳思賢報導】新北市6月15日開始進行COVID-19疫苗接種，優先安排設籍新北市85歲以上的長者施打，慈濟基金會安排新北市五個靜思堂，包含新店、雙和、板橋、三重、蘆洲，配合政府規劃空間及動線，全力支援提供成為疫苗施打站，臺北慈院醫護團隊進駐，慈濟志工現場協助引導及陪伴，期望讓前來的長輩們安心，也祝福接下來的施打過程順利，人人平安健康。

日本捐贈的124萬劑「AZ疫苗」日前已分配至各縣市政府，新北市首波獲配8.3萬劑，待未來疫苗陸續到位，目前先區分為三階段施打，15日起的第一階段對象為85歲以上長者，以分區、分里、分時段方式輪流接種，全市總計共規劃21家合約醫療院所、29家衛生所，以及成立26處中、大型接種站。

慈濟在新北市五個靜思堂，除蘆洲靜思堂為中型接種站，其他新店、雙和、板橋、三重均為大型接種站，其中，以新店靜思堂為例，臺北慈院安排4位醫師、4位護理師、8位行政人員，再加上慈濟志工的協助，從報到、問診一直到接種後的休息區，整體以減少長者移動為主，醫師問診、注射醫護人員移動，完成一位僅須約將近20秒，長者即可安住留觀，不須走動、移動坐位。

臺北慈院社區長照部失智共照護理師周碧惠，也帶領人醫會志工一起協助長者，另外配合分里、分時段、分流的施打安排，靜思堂總務同仁印製公部門文宣，讓民眾清楚區公所的規劃，安心接種疫苗。

雙和靜思堂則有北慈25位醫護人員進駐，在動線規劃上分為報到區、資料填寫區、掛號區、問診區、注射區、急救區，同時也安排空間充足的留觀區，讓長輩在安全、安心的環境中接種疫苗，由於施打對象以長者為主，多數由家屬陪伴，也有坐著輪椅前來，為減少長者移動，採用日本「宇美町」式施打法，長者們就座後，由醫師與護理師逐一過去問診後再施打，希望讓長輩得到最好照顧。

新北市政府衛生局副局長高淑真特地前往板橋靜思堂關懷，她表示，慈濟志工用心布置讓民眾感到很放心，長者不必在烈日下等候，空間寬敞又舒適，尤其座椅穩固又有扶手，讓老人家在行動上不必擔心跌倒的疑慮，「感恩慈濟提供各地靜思堂成為疫苗接種站，協助新北市政府抵抗頑強的病毒，期望在疫苗施打後，疫情能夠控制下來，民眾也能回歸正常的生活」。