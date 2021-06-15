【愛傳媒葉元之專欄】侯友宜向蔡總統表達希望約束綠營人士，停止謾罵。消息一出，果然引起綠營大肆批評，有的說新北像一言堂、有的說侯逃避監督，連王浩宇都跑出來，說新北害全台三級警戒。

接受合理的監督當然應該，但是惡意造謠謾罵，就是扯後腿，有害新北防疫。隨便列舉幾項：

去年疫情爆發，侯友宜呼籲市民戴口罩，民進黨痛批是錯誤示範，結果中央沒多久就呼籲大家戴口罩。

今年4月侯友宜帶頭打AZ疫苗，鼓勵接種，民進黨議員卻罵侯說是政治動作，營造不該打疫苗的氛圍。

今年5月疫情爆發初期，侯友宜喊超前部署，民進黨議員批說製造恐慌，還說獅子會及宜蘭遊藝場的病毒序列和諾富特一樣，請大家免驚，結果疫情後來一發不可收拾。

侯友宜推廣篩，民進黨批說會浪費人力，還有偽陽性跟偽陰性的問題，結果現在陳時中鼓勵廣篩。

另外還有一堆綠民代黨工及側翼，造謠校正回歸是因為新北蓋牌、新北醫護假日休假不打疫苗、沒有檢疫中心、防疫旅館不夠等，族繁不及備載。疫情當頭，新北市抗疫還要闢謠，兩面作戰，甚是辛苦。

至於桃園的王浩宇，好意思說全台陪新北三級警戒，要不是桃園市政府造成諾富特破口，病毒會被放進台灣來嗎？是不是要先檢討鄭文燦？

侯友宜忙著抗疫，民進黨卻忙著「抓猴」，能不向蔡總統請託嗎？

侯友宜的喊話，賴清德應該最有感。在總統初選時，他也曾拜託蔡總統約束網軍不要攻擊他。蔡英文應該檢討，為何大家都有相同的心聲。

大家覺得，這些造謠攻勢，是蔡英文授意？還是她管不住底下的人？

作者為新北市板橋區市議員

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