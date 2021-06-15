端午節長假美股漲多跌少，累計漲跌幅介於-0.21%~1.85%之間。節後首個交易日，依然由航運股領隊，早盤航運資金占比超過5成，電子股則因排擠效應落到4成以下，台積電(2330)走強來到609元，激勵大盤指數站上17300點大關。高價股中，股王矽力-KY(6415)漲幅在1.39%、聯發科(2454)漲幅在1%左右，一度搶回千元大關。高中低價股各有擁護者，威鋒電子(6756)、麗臺(2465)、東森(2614)、宏旭-KY(2243)、耀登(3138)漲停。終場台股收漲157.77點，為17371.29點。今日外資(不含外資自營商)買超142.8554億元，投信賣超13.561億元，自營商買超17.2037億元，三大法人買超146.49億元。

貨櫃三雄5月營收創高後市仍有高點可期，端午節後買氣不墜，萬海(2615)衝上漲停鎖住，再創歷史天價，長榮(2603)、陽明(2609)同步漲停，惟航運漲多，投資人居高思危，接近中午航運股成交比重降至四成，電子股漲勢居上，高價股的矽力-KY、譜瑞-KY(4966)、富邦媒(8454)、愛普(6531)等有所表現。其中，矽力-KY上漲逾1%、聯發科(2454)一度來到1005元，緯穎在買盤進駐下來到觸及1050元，改價高價成為千金俱樂部一員，可惜終場未能守住，停在992元；興櫃股王綠界科技(6763)業績題材助攻股價飆升至970元，終場收高在960元，有望成為興櫃第一檔千金股。美FDA將關閉疫苗EUA大門，高端疫苗(6547)股價大洗三溫暖，從開盤漲停又一度跌停，最後收高2.7%，為283元；大股東基亞(3176)開低走低，觸及跌停板78元，收盤下跌約6.5%。

台股本波自最低點15159點回升反彈，至上周五已上漲2千多點，指數雖處高檔壓力區，但今日台積電走高來到近2個月來高點610元，電子股有所做為，人氣增溫下，大盤指數續強漲逾百點，終場收高157.77點，5日RSI為77.46，10日RSI為67，9日K值為82.46，9日D值為77.83，20日乖離率為3.3。明日台指期將結算，量能若能有效提升至月均量上，有利後市發展。

今日外資買超142.8554億元，連續3個交易日買超逾百億元，據證交所統計，上周(6月7日到6月11日)外資在集中市場買超1.65億元，其中買超前3名上市公司分別為彰銀、日月光投控及旺宏；賣超前3名上市公司分別為群創、友達及華航。今年至6月11日止，外資則賣超為3615.53億元。瀚亞投信投資長劉興唐表示，電子股依舊是盤面重點，因即將進入第三季旺季，可挑選今年獲利成長樂觀，且評價面合理的族群，持續鎖定訂單需求暢旺題材加持類股，如上游半導體，晶圓代工、ABF載板，以及TDD驅動IC。