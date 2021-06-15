近期疫情升溫，使全台許多餐館歇業、各縣市批發市場營業受管制，致使農漁民產品銷售管道受阻，為體恤農民並減輕經濟壓力，水利署15日表示，將依政府紓困政策啟動相關措施，免徵為期一年應繳規費，並由所屬各河川局辦理相關作業。

經濟部表示，只要是中央管河川區域在不影響河防安全下，農民可向經濟部水利署申請許可，種植植物及養殖漁塭、插、吊蚵等農漁業使用，以維持生計。