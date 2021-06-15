疫情體恤農民 免徵中央管河川區域內種植及養殖一年規費 15:112021/06/15 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期疫情升溫，使全台許多餐館歇業、各縣市批發市場營業受管制，致使農漁民產品銷售管道受阻，為體恤農民並減輕經濟壓力，水利署15日表示，將依政府紓困政策啟動相關措施，免徵為期一年應繳規費，並由所屬各河川局辦理相關作業。 經濟部表示，只要是中央管河川區域在不影響河防安全下，農民可向經濟部水利署申請許可，種植植物及養殖漁塭、插、吊蚵等農漁業使用，以維持生計。 勞工紓困貸款今起受理申請 民眾反映網頁延遲 憂申貸擦身而過 豐原慈濟宮捐防疫物資 挺基層服務人員 #全台 #農民 #體恤 #免徵 #種植 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1萬元防疫家庭孩童補貼15日起可申請18日起ATM可領現鈔 12:102021/06/15 科技 澳洲沒疫苗卻挺過疫情高峰 在地台人揭關鍵：台灣做不到 13:322021/06/15 生活 4.5萬劑AZ到位 國軍趕進度接種 04:102021/06/15 生活新聞 85歲以上接種起跑 地方備戰 04:102021/06/15 地方新聞 酸「大S學著點」遭網友出征要求道歉 知名律師發文反擊 09:492021/06/15 娛樂 低調捐救命神器後范瑋琪罕見發文 網友湧入道歉她一句話神回應 12:342021/06/15 娛樂 外帶餐飲需求高 遠百速利便端午節翻3倍 15:442021/06/15 生活 法國入境新規 認可疫苗名單中不包括大陸疫苗 12:582021/06/15 兩岸 稱「萬華應優先配給疫苗 」朱學恒6個「Q＆A」反嗆林昶佐 10:112021/06/15 政治 苗栗縣長賀警察節 感謝警察守護鄉親激勵員警士氣 14:132021/06/15 寶島 疫情期間法院仍不開放遠距旁聽 避免違法錄音錄影 13:022021/06/15 社會 財經熱門新聞 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 - 財經 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 勞工紓困貸款銀行網站多家掛掉 銀行：大家搶名額所致 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。