美國聯邦眾議員葛林今天為上個月的不當言辭公開道歉，說她不該把COVID-19防疫口罩與接種疫苗，比作二次世界大戰期間造成600萬猶太人喪生的納粹大屠殺（Holocaust）。

路透社報導，共和黨籍的葛林（Marjorie Taylor Greene）在記者會中表示：「我錯了，這困擾我一兩週了。」她又說，沒有什麼事可與納粹大屠殺相提並論，「我知道自己說的話很傷人，為此我非常抱歉」。

她說今天早上去參觀了美國大屠殺紀念館（United States Holocaust Memorial Museum），還說自己19歲時曾去波蘭參觀奧斯威辛集中營（Auschwitz）。

二次大戰期間，納粹在奧斯威辛集中營屠殺了100多萬名猶太人。

現年47歲的葛林今年1月才走馬上任聯邦眾議員，但這不是她第一次在華府引發軒然大波。

2月間，民主黨掌控的聯邦眾議院將她自兩個重要委員會除名，懲罰她發言不當，例如支持對民主黨人行使暴力。

當時，葛林同樣撇清自己所說的話，她表示：「這些都是過去的言辭，並不代表我。」

葛林是前總統川普的死忠支持者。她入主國會前，曾發聲支持許多沒有根據的陰謀論，包括「匿名者Q」（QAnon）有關民主黨菁英私底下都是崇拜撒旦的戀童癖和食人族的說法，還認為加州野火是有人蓄意用太空雷射光束引起的。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100615