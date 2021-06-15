今85歲長者疫苗開打 柯文哲最新說明｜2021.06.15

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今（15）日本土確診132例，8人死亡，是三級警戒以來新低，其中台北市新增26例本土確診；而今早雙北開放85歲以上長者接種AZ疫苗，一早就湧現人潮，引發亂象，也讓人擔憂是否有群聚風險。市長柯文哲於下午記者會說明疫情最新狀況。

針對台北市現況，柯文哲表示，疫情慢慢趨緩，所以戰術要改變，如何把躲在社區的潛藏感染源頭撲滅，觀察發現，目前12個行政區中只有南港區案例增加，後來查出有個群聚現象，所以要透過google maps進行熱點殲滅，讓確診案例一步一步減少。

隨著確診人數減少，柯文哲指出，健康服務中心的壓力也會減少，快篩陽性人數昨日降到9個，是有史以來新低，但也可能因為假日，出門的人變少，但快篩人數也變少，所以確診人數確實有在慢慢變少，因此社區普篩已不太具有意義，要改為精準普篩。

就中央公布的確診數和北市快篩陽性數，柯文哲表示，時間大概差了三天，所以快篩可以提早三天知道疫情的波動，且快篩會比PCR更具時效性，但現在PCR結果幾小時就能出來，快篩的需求也慢慢變低。

柯文哲今天早上也到幾處視察施打疫苗狀況，他說，一開始人還是比較多，尤其9點半到10點人最多，但除了空間的隔離外，也可以進行「時間的隔離」，把人分散到不同時間，所以還是鼓勵大家先預約，也提醒大家打疫苗記得帶健保卡、身分證，有敬老卡或愛心卡也可以帶著，以及預約的簡訊或通知單，有預約到，一定打的到。

柯文哲也提到，預約的程式會再改進，可以先選擇施打時段，預計17日系統重新上線，給85歲以下的人預約施打，且透過預約民眾也可以有選擇權，看要去哪個診所或哪個時段施打。

今早施打是否有長者出現不良反應？副市長蔡炳坤說明，有兩位長輩施打疫苗時有一些情況，其中一位在等候時覺得不舒服，馬上送醫，穩定後也完成疫苗接種。另一位是施打完在留觀時，有心跳加速的狀況，護理師發現馬上請救護車將他送醫，醫師診斷為心律不整，事後也無大礙，返家休息。

28日後是否降級警戒？柯文哲表示，中央應該也在頭痛此事，雙北目前看起來已經控制下來，但還有躲在社區的潛藏的感染源，因此認為一旦放開，確診數會再往上飆升，也要思考疫苗何時進來，如果疫苗要到明年上半年才會到位，也許要花很大的力氣把感染源趕快清掉，台灣真的同島一命，交通四通八達，要解除管制要同島一起，也要有能力疫調，「雙北不可能單獨行動」，是很複雜的考慮，中央的訊息一定比較多。

對於藝人賈永婕募款捐贈HFNC救命神器，卻遭批評。柯文哲安慰表示，心存善念、盡力而為，做到問心無愧就好，自己也常常被網軍K得一塌糊塗，「笑一笑就好」，別太在意。