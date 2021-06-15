英國變種病毒造成台灣疫情大爆發，新北市長侯友宜今天表示，印度變種病毒Delta來勢洶洶「早晚會到台灣」，印度變種病毒打了2劑疫苗還有0.1到0.2％的死亡率，他認為除了邊境要加強管制，還要趕快施打第2劑疫苗，甚至要打第3劑，規畫部署好才能面對疫情來襲。

侯友宜說，印度變種病毒delta來勢洶洶，新加坡、日本、美國都有，英國變種病毒已經很厲害，印度變種比英國傳染力增加50％，要趕快一起來做，一起努力。