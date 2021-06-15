印度變種病毒來勢洶洶 侯友宜：要有接種第三劑準備 15:152021/06/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印度變種病毒來勢洶洶 侯友宜：要有接種第三劑準備。(新北市府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國變種病毒造成台灣疫情大爆發，新北市長侯友宜今天表示，印度變種病毒Delta來勢洶洶「早晚會到台灣」，印度變種病毒打了2劑疫苗還有0.1到0.2％的死亡率，他認為除了邊境要加強管制，還要趕快施打第2劑疫苗，甚至要打第3劑，規畫部署好才能面對疫情來襲。 侯友宜說，印度變種病毒delta來勢洶洶，新加坡、日本、美國都有，英國變種病毒已經很厲害，印度變種比英國傳染力增加50％，要趕快一起來做，一起努力。 對抗印度變種新冠關鍵 英說打兩劑疫苗效力超過9成 印度變異株傳染力強 莊人祥：國內驗出3例 #新冠肺炎 #台灣 #印度變種病毒 #侯友宜 #英國變種病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外出隨時注意這件事 感染科醫師：這是我判斷危險的方法 08:052021/06/15 生活 印度變異株超猛 台大醫憂：這群人先打莫德納 08:232021/06/15 生活 《國際社會》Delta變種病毒兇猛 英國延後解封 11:432021/06/15 財經 英國遭印度變種病毒猛攻 重症醫示警：恐引發第三波疫情 13:592021/06/15 生活 黃光芹捐冷氣遭檢舉 侯友宜：給她多一點支持 10:432021/06/15 生活 金山出現家庭群聚增6例 侯友宜：明出動機動快篩隊 15:382021/06/15 生活 綠營猛攻侯友宜 國民黨發言人：蔡政府眼中權力比人命重要 10:132021/06/15 政治 端節後首個上班日交通量最高上升8.1％ 侯友宜很憂心 15:552021/06/15 生活 小兄妹花光積蓄 捐1萬個防護面罩 04:102021/06/15 地方新聞 85歲長者疫苗開打 侯友宜：目前回報接種率近6成 10:502021/06/15 生活 《國際產業》諾瓦瓦克斯：新冠疫苖有效力達9成 Q3向FDA申請授權 09:102021/06/15 財經 生活熱門新聞 桃園增12人確診 足跡包含家樂福中壢店、蔬果賣場 - 生活 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 國內汙水系統也有新冠病毒 陳時中證實：有兩處發現 - 生活 又有大雨 全台水庫狂吸 就這兩個「不爭氣」 - 生活 陳時中500台救命神器挨轟慢半拍 HFNC廠員工揭內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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