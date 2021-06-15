2波梅雨讓寶山水庫蓄水量回升到5成。（羅浚濱攝）

5月底連續2波鋒面梅雨，讓寶山和寶二水庫持續進帳，16日蓄水量分有5成和6成5，新竹地區供水也恢復穩定，因考量農業用水及後續是否有颱風帶來雨量，水情仍維持「橙燈」，縣府則依中央公告調整4大項節水措施。

這2波梅雨的雨量大都降在五峰和竹東的上坪溪，讓上坪堰不斷將川流水送進寶2座水庫，也恢復日供水15萬噸給新竹科學園區，以目前水庫的蓄水量也和往年相差不多。

「新竹地區水情目前算是穩定！」水公司三區處副處長謝東穎表示，梅雨帶來豐沛的川流水，使頭前溪隆恩堰恢復取水20萬噸，穩定新竹地區民生用水，加上湳雅淨水廠取川流水2.4萬噸、抗旱井2.2萬噸及海淡廠1.3萬噸，使石門水庫支援新竹的桃竹備援管線，從最高22萬噸降到9萬噸。

縣長楊文科表示，新竹地區目前供水屬於穩定狀態，但水情燈號仍維持減量供水的橙燈，據了解主要是考量農業用水和後續颱風是否帶來雨量，因此抗旱工作仍要繼續，也希望民眾要持續保持節約用水，讓珍貴水資源能充分有效利用。

縣府根據中央旱災應變指揮中心工作會報，公告調整4大項節水措施，包括自來水全日減壓供水，調整為夜間減壓供水，從晚上10時至翌日上午6時；每月1千度以上工業用水大戶節水率由13％調整為7％；游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等非工業用水戶，節水率由20％調整為10％；6月18日起廢止地下水用水範圍及引用水量限制公告。

另外，新竹縣各鄉鎮公所設立臨時供水站，後續依經濟部水利署政策水情政策指示配合辦理。