神岡廣告公司工廠遭祝融 壓克力助火勢2層樓瞬間全燒光 15:212021/06/15 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中市神岡區一家廣告公司工廠今午發生大火，因廠內放置易燃物，2層廠房一下子全被燒光。(圖／翻攝自畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於台中市神岡區大圳路一家廣告公司，今(15日)下午一時許發生火警，雖然警消獲報立即派12輛消防車與61名消防員前往救火，並在30分鐘內將火勢撲滅，但因廠內放置壓克力材料，火勢一發不可收拾，2層樓的廠房瞬間全部被燒光，所幸無人傷亡，警消仍在調查起火原因。 梅雨助寶山2座水庫進帳 新竹維持橙燈 做調整節水措施 黑心業者進口中、越18萬件假隔離衣 用合格包裝販售流入市面 #火勢 #廣告公司 #壓克力 #2層樓 #瞬間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南下行竊移工電動機車 台籍宵小被逮 11:532021/06/14 社會 中華電信、台灣大與遠傳搶付公布最新方案 鎖定上網與漫遊需求 16:252021/06/15 科技 伊朗受制裁難進口疫苗 當局緊急批准國產疫苗 16:402021/06/15 國際 把店家當自家廚房 竊賊2度行竊開燈切肉狼狽遭逮 11:332021/06/15 社會 盜縣長照片賣茶飲 澎縣府報案 04:102021/06/15 地方新聞 衰媽吃肉粽驚見「滿滿蛋白質」 瞬間靈魂出翹還遭兒補刀 17:082021/06/15 社會 10小時等不到疫苗衝衛生局想開罵 他目睹現場：什麼也說不出口 09:232021/06/14 生活 台南仁德倉庫大火「黑龍」竄天際 濃煙惡臭污染空氣品質 18:142021/06/14 社會 青峰無罪理由出爐 曾邀林暐哲當顧問遭拒 11:442021/06/15 社會 618購物節》防疫居家潮Yahoo奇摩與樂天市場電器熱賣 16:022021/06/15 科技 「跑一天800元油錢都賺不回來」運量暴跌8成 台灣大車隊如何帶2萬名司機逆勢求生 09:302021/06/14 財經 社會熱門新聞 航警自曝工作超爽「像退休生活」 局長大怒懲處曝光 - 社會 北投公寓飄異味驚現62歲獨居婦「腐爛屍體」 警消封鎖調查中 - 社會 自爆航警7年爽生活：2個月出國1次 警大研究所榜首惹爭議 - 社會 獨家》新北警局1警官染疫 同駐地新海派出所19警快篩陰性 - 社會 台中男下半身赤裸猝死摩鐵快篩出爐 妙齡女待2小時喊：沒連結 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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