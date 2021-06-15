位於台中市神岡區大圳路一家廣告公司，今(15日)下午一時許發生火警，雖然警消獲報立即派12輛消防車與61名消防員前往救火，並在30分鐘內將火勢撲滅，但因廠內放置壓克力材料，火勢一發不可收拾，2層樓的廠房瞬間全部被燒光，所幸無人傷亡，警消仍在調查起火原因。