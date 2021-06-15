據大陸國家衛健委網站15日消息，截至14日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗90413.4萬劑次，突破9億劑次。

就在6天前，大陸疫苗接種剛突破8億劑次，達8億896.2萬劑次，15日再突破9億劑次。

大陸近期全面加快接種疫苗後，日前更要求6月10至30日暫緩施打第1劑，優先保障已接種第1劑超過28天的民眾接種第2劑。

大陸工程院院士鍾南山日前指出，到今年年底，大陸疫苗的覆蓋率將能達到80％。