外傳菲律賓有意取得我國通過緊急使用授權（EUA）的疫苗，衛福部長陳時中今天表示，確實有很多國家對國產疫苗投注關心，有很多地方都對這幾家公司要展開談判，但由於國產疫苗的EUA還沒通過，不太方便評論太多，就讓我們靜待EUA的結果。