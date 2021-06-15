傳菲律賓有意取得國產疫苗 陳時中：很多國家關心 15:232021/06/15 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外傳菲律賓有意取得我國通過緊急使用授權（EUA）的疫苗，衛福部長陳時中今天表示，確實有很多國家對國產疫苗投注關心。(圖/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳菲律賓有意取得我國通過緊急使用授權（EUA）的疫苗，衛福部長陳時中今天表示，確實有很多國家對國產疫苗投注關心，有很多地方都對這幾家公司要展開談判，但由於國產疫苗的EUA還沒通過，不太方便評論太多，就讓我們靜待EUA的結果。 郭台銘引進BNT大突破 陳時中證實：已發專案許可進口函 AZ疫苗分配「高雄比雙北多」惹議 陳時中再說明 #國產疫苗 #EUA #菲律賓 #陳時中 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委揭疫苗EUA審查標準內幕 痛批食藥署拿國人當白老鼠 11:452021/06/15 政治 伊朗受制裁難進口疫苗 當局緊急批准國產疫苗 16:402021/06/15 國際 國內汙水系統也有新冠病毒 陳時中證實：有兩處發現 17:222021/06/15 生活 菲律賓否認致函台灣要打台產疫苗 他呼籲金管會查炒股 16:072021/06/15 政治 菲律賓打臉「沒要台產疫苗」 藍營青年痛批：再度丟臉丟到國外了 14:012021/06/15 政治 疫苗分配 黃珊珊槓陳時中搞祕密 04:102021/06/15 焦點要聞 相信時中、有疫苗打就不要嫌 遠見天下月刊提4選項讓學生作答 家長看了好傻眼 12:192021/06/15 生活 疫苗取得落後引爆民怨 陳冠安：蔡英文為負面聲量王 13:222021/06/15 政治 陳時中稱國產疫苗還有2條路走！美EUA喊停 蘇益仁：國產疫苗快沒戲唱 04:102021/06/15 焦點要聞 藍委批台灣防疫不如越南 陳時中應轉任府秘書長 11:262021/06/15 政治 兌現6月200萬劑承諾？陳時中：無法掌握 沒法說多少 13:562021/06/15 政治 生活熱門新聞 桃園增12人確診 足跡包含家樂福中壢店、蔬果賣場 - 生活 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 國內汙水系統也有新冠病毒 陳時中證實：有兩處發現 - 生活 又有大雨 全台水庫狂吸 就這兩個「不爭氣」 - 生活 陳時中500台救命神器挨轟慢半拍 HFNC廠員工揭內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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