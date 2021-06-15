縣府和工研院等單位合作「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，是全台第一個開放自駕車在人車混流道路運行的縣市，自駕巴士4月15日啟動夜間運行，原定6月15日增加日間測試，因疫情關係車流量遽減6成，決定延後辦理。

工研院等單位研發的新竹高鐵自駕巴士，具有智慧防撞和智慧候車亭等特點，在汽機車混合的市區開放道路進行測試，很貼近台灣複雜的交通環境，有很高的難度及挑戰性，也是全台自駕巴士上路測試的一大突破。

縣府交通旅遊處長游志祥說，自駕巴士第一階段從無人的夜間測試到日間測試，由測試單位收集道路環境及交通狀況處理情形，相關測試報告經專家審議無虞後，再進入第二階段免費載客服務，最後第三階段為載客收費測試。

自駕巴士從4月15日起進行夜間測試，從新竹高鐵站的高鐵七路發車，途中經過文興路、嘉豐五路、光明六路的喜來登大飯店，2月來已收集到晚上10時至翌日凌晨1時的道路相關資料。原定15日要進入日間測試，從上午10到下3點做每個整點發車，並會視實際測試狀況，調整提升運行安全性

游志祥指出，中冠肺炎疫情自進入三級警戒後，竹北市區道路交通尖峰車流量，明顯比以往減少6成，自駕巴士如果做日間測試，收集的資料會產生很大誤差，因此協調後決定延後辦理。

游志祥並表示，自駕巴士原本計畫明年3月要納入市區公車，提供接駁服務，行駛路線擴大到莊敬北路的AI智慧園區，因日間測試已延後辦理，納入市區公車的計畫也將會延後。