【旅遊經 洪書瑱報導】疫情持續延燒，全國疫情三级警戒，美食比過往來得更重要，食尚季一直以來就是美食的準則，而夏季除了瓜果類後，夏季消暑的綠竹筍、白蘆筍也是季節美饌食材外，事實上每年夏季至中秋也是「文蛤」的季節！而文蛤料理相當具多樣化，不管蒸煮或湯品，都是不錯的食材，而常見的文蛤菜色，包括──塔香文蛤、絲瓜文蛤、文蛤雞湯、薑絲蛤蜊湯、泰式涼拌海鮮……等，而您最愛那一道呢？

新鮮文蛤(淡水區漁會提供)

文蛤曾在四十多年前盛產一時，今日產量雖不復往日豐富，但在淡水區漁會自95年起每年辦理文蛤苗放流活動下積極復育，讓淡水河至今仍能保有一處文蛤復育區，每到夏季就有漁民到此從事文蛤採捕，而此時的文蛤肥美多汁，嚐鮮正當時。

絲瓜炒文蛤(圖片：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

文蛤雞湯(圖片：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

清蒸酒香文蛤(圖片：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

大家宅在家防疫，鮮美文蛤菜餚這裡教您輕鬆做，文蛤營養豐富又美味，不管是煮湯還是做成各種料理都適宜，在家一樣可以快速上菜，像是滑嫩清爽、鮮甜可口的絲瓜炒文蛤及飄香四溢的清蒸酒香文蛤，做法相當簡單，只需放入米酒及薑片蒸煮，就可以輕鬆上菜；若是想做大鍋菜，可嘗試蒜頭香菇文蛤雞湯，做法為將雞腿肉汆燙後放入薑片、清水、雞腿肉熬煮30分鐘後，先把薑片撈起再加入蒜頭、香菇、少量米酒及肥美的文蛤，即是一鍋好湯！另外，塔香炒文蛤、薑絲蛤蜊湯也是文蛤相當常見的菜色。

新北市漁業處處長張麗珍說明，大部分魚貝類的營養素文蛤都具備，如蛋白質、鈣、磷、鐵、鎂、鉀、銅、維生素B12、維生素E及牛磺酸等，為高蛋白低脂優質食品，每100克的熱量更只有55卡，也是欲選購平價、好料理水產品時不錯的選擇。

圖片：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供