澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）周二宣布，在兩國總理會談化解了懸而未決的問題之後，澳洲和英國已經達成一項貿易協議。

為了在印太地區建立更強大的商業和外交關係，英國一直以來都將與澳洲達成貿易協議作為其脫歐後策略的首要之務，但相關協商已延宕數個月之久。

在七大工業國組織（G7）周末於英國舉行高峰會後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和英國首相強森（ Boris Johnson）進行了雙邊會談，並克服先前懸而未決的棘手問題。

G7成員國為美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利和日本，而莫里森則是以嘉賓身份出席這場峰會。

澳洲貿易部長特漢表示，兩位總理徹夜在倫敦進行一次積極的會談，並解決了與自由貿易協定相關的問題。他並表示，將在周二晚些時候正式公布這項協議。

儘管細節仍待披露，但官方估計就長期而言，這份貿易協議可能使英國的經濟產值增加5億英鎊（相當於7.057億美元）。然而對於已將重心放在亞洲的澳洲而言，專家懷疑這份協議對於其經濟的重要性。蒙納許大學（Monash University）政治和國際關係資深講師Ben Wellings表示，這項自由貿易協定是象徵意義大於實質利益。