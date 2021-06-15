台股端午連假後第一個交易日，周二收漲157.77點或0.92%，報17371.29點，成交金額略增至4331.07億元。三缺問題未解，運價漲不停，萬海(2615)從周二起解除分盤限制，加上國內法人再度調高評等、目標價締新猷，股價率先衝上191.5元漲停，長榮(2603)、陽明(2609)午後股價也齊步攻上漲停，分鎖136、127.5元，貨櫃三雄集體創新高價。散裝船走勢也同樣不遜色，BDI指數4連揚，四維航(5608)、中櫃(2613)、志信(2611)、台船(2208)，以及海空運承攬業台驊投控(2636)股價午後均衝上漲停，以闖高作收。榮運(2607)、宅配通(2642)等亦漲逾6%，航運類指收漲7.68%至255.6點，航運類股早盤成交比重一度衝破五成以上。

隨著旺季來臨，加上中國大陸鹽田港塞港，台灣、中國和馬來西亞疫情升溫，全球航運與半導體業雪上加霜，貨櫃海運市場缺船、缺櫃、塞港之三缺情況尚未獲解決，推升各航線的運價再創新高，全球航運商近期紛紛對客戶發出漲價通知，加上美國線新年度合約價格大漲翻倍，而不只是亞洲去程北美飆漲，連美洲到亞洲回程也要調漲，長榮、陽明、萬海也自6月開始加收旺季附加費，陽明及長榮從7月起也將調漲運價，陽明再喊7月15日再加收GRI，半個月內喊漲三次，而運費調漲都將有利貨櫃三雄業績可望持續攀升。

上海航交所11日發布SCFI貨櫃運價指數最新報價來到3703.93點，周漲幅2.5%，再創歷史新高點。其中，熱門的美東線報價上漲0.9%、達8554美元，美西線報價4658美元，若加計旺季附加費(PSS)、買艙費等，實際上美西線市場行情來到七、八千美元。散裝BDI指數也同樣有戲，受到海岬型船運價增加逾1600美元的影響，在運價支撐下，加劇了巴拿馬型船運價同步增加所帶來的收益，支撐波羅的海乾散貨BDI指數，連續4個交易日上漲。其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲87點，收2944點，漲幅3.1%；海岬型運費指數(BCI)上漲197點，收3543點，漲幅5.9%；其平均日租金為每艘29383美元，增加1631美元。

貨代業者指出，企業界面臨二大供應鏈困境：一是運費上漲帶來成本挑戰，二是船期延誤帶來營運困難。業界看法是，可能要到今年第三季旺季過、或至2023年初供需才會逐漸平衡。

運價瘋漲讓航商海賺，全球船公司2020年獲利是過去十年總和，2021年首季多家船公司獲利超過2020全年，在銀彈充足下開啟新一輪造船、造櫃競賽。據Alphaliner截至14日最新統計，地中海航運、長榮海運、達飛海運、萬海航運等造船造櫃量驚人，其中，地中海航運總運力很快有機會擠下馬士基拿第一，長榮躋身前五名在望。

運價帆揚，業績破浪，貨櫃三雄5月均繳出亮眼成績單。長榮、陽明、萬海5月營收同創新高，陽明更是連12個月創新高；長榮前5月營收也寫同期新高，5月EPS達2.91元齊闖高；6月營收可望持續攀升，第二季獲利可望優於第一季，而上半年獲利都不容小覷。

外資看貨櫃三雄，本土法人估陽明Q2獲利爆發，Q3旺季更旺，調高目標價至150元，維持「買進」建議。日前本土法人給予萬海及長榮目標價都超過200元以上，萬海方面，法人估獲利逐季攀升，推算目標價203元，維持「買進」，另一國內法人更再度調高評等到272元，再創新目標價；而長榮則預期6月營收及獲利將再創高，第三季旺季更旺，法人調高目標價至220元，維持「買進」建議。