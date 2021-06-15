聚陽(1477)5月稅淨利為1.3億元；累計前5月稅前淨利為12.07億元，年增54.09%，EPS為5.24元。外資法人最新報告給予聚陽「加碼」評等，法人指出，聚陽在柬埔寨的產能至5月底已經滿載，整體訂單能見度到年底，大客戶如Gap、Target、Kohl’s和其他的運動品牌廠營運穩健。

聚陽維持今年產能年增2成的目標，全年的營運毛利率將增加0.5個百分點，以美元計價的ASP也會增加3%。除了柬埔寨產能滿載外，越南的營運也都恢復正常。為提升獲利能力，聚陽近幾年積極進行優化產品組合，在產能滿載下，今年高單價、高毛利的運動機能休閒服飾營收預估可成長4成，占比也將增加至40%。

預估聚陽第二季營運有望「淡季不淡」，可維持第一季水準；且第三季進入產業旺季，營運將大幅成長。支持營運成長的因素包括高能見度的訂單以及生產基地分散等。