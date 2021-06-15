那斯達克隔夜強勁收漲。周二在科技股和成長型股票帶動下，日股收高，製藥股延續上漲。

周二日經225指數收漲279.50點或0.96%，為29441.30點，創下五月底以來最大單日漲幅。東證一部指數漲15.73點或0.80%，為1975.48點，收在四月初以來的高點。

全球貿易復甦和日本國內經濟復甦的希望，支撐了市場人氣；而投資人也關注美聯準會於今日稍晚即將召開的兩天政策會議。

Chibagin資產管理經理Jun Morita表示，市場今日強勁上漲，只是反應了那指的上漲。隨著新冠疫苗推出的加速，投資人已重新對市場拾起信心。

製藥股表現居冠其他類股。製藥商衛采(Eisai)大漲6.59%，為日經表現最佳個股。自從該公司阿茲海默症藥物在上周獲美監管單位通過後，該公司股票一直波動。

在日本負責Novavax新冠疫苗供應的武田製藥，股價上漲1.69%；臨床試驗顯示，該候選疫苗對多個變種病毒的防禦效力達90%。

晶片製造設備商東京威力科創漲1.68%。豐田汽車漲1.77%，股價創新高。