本土新冠肺炎確診數雖有下降，但死亡人數卻向上提升，死亡率達2.78％，高於全球平均值的2％，讓不少台灣人相當憂心，台北市擁有豐富的醫療資源，卻也成為這次疫情的重災戶，根據統計台北市5月18日至6月10日確診人數為3411人，死亡人數為139人，死亡率高達4％，超過全國的死亡率。

台北市死亡率高達4％，遠超出全國死亡率，而北市擁有全台最豐富的醫療資源，台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰分析，死亡率偏高其中可能原因也包刮確診人數可能有一些黑數，加上醫療量能不足所導致。

蘇一峰表示，之前醫療量能不足，很多人不能就醫，只能待在檢疫所或是家中，院內收治過很多病人是原本待在檢疫所，病發後很喘，送來急診就插管了，相信北市很多醫院，都有這樣的經歷。

蘇一峰說，死亡率高跟醫療量能很有關係，台北市原本是醫療量能最足夠的縣市，但疫情遠超過醫療量能的極限，確診人數高，才會造成死亡率增加，北市確診人數有慢慢下降，死亡率也能慢慢下降。

蘇一峰指出，要看到死亡人數下降，應該還需要一段時間，因為死亡人數是反應之前累積下來的重症患者量，死亡人數下降，勢必要等到重症患者總數減少，大概需要2至3周。

台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅也發文談到，台灣超過世界平均的高死亡率，他認為，是因「死亡人數異常多，分子太大」以及「確診人數太少、分母太小」，都造成死亡比率較高。

王明鉅指出，從宣佈三級警戒後，有些老人家也擔心到醫院去會被感染，除非症狀太嚴重，否則不會想到醫院就醫，因此沒有篩檢，但實際上，若已感染，在「快樂缺氧」時症狀不明顯，肺部病程卻已很嚴重，這樣的情況就容易發生猝死或快速死亡。

王明鉅說，就有不少人因被確診的太晚，直到病情已發展到相當嚴重的階段才發現，他認為要更大量篩檢才能讓更多確診者早點被發現，也能降低死亡率。