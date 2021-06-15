國中教育會考成績日前出爐，台中市僑泰中學國中部今年有38名畢業生考出5A的滿分成績，其中3人成績更達到5A＋＋，校方預估，錄取台中一中、女中等第一志願的人數將可望突破30人。值得一提的是，總積點達110點的李易辰決定直升僑泰高中部，將可獲頒60萬元獎學金。

僑泰中學國中部畢業班今年共有6個班、200多人參加會考，5A成績者就多達38人，表現亮眼。校方指出，包括李易辰、徐少晞、宋昀潔成績都達5A＋＋，其中，李易辰積點110點、選擇直升該校，宋昀潔積點109點、可獲頒36萬元獎學金；另有10多人成績達到一中、女中標準而選擇直升僑泰者，將頒給24萬元以上不等獎學金。

家住草屯的李易辰國中3年都沒補習，校方強調，她升上國三後每天留校自習到晚間9點，讀書讀累了就到操場跑步、打羽球，藉此放鬆一下，學習自主性高。

同樣考取5A＋＋的徐少晞在學校成績都是名列前茅，更與同學組成編輯團隊，定時發行班級刊物，思考靈活且富有創意。導師蔡惠茹表示，面對這些天資聰穎的孩子，應引導他們思考，協助做好各科扎根工作，穩固他們的知識概念、輔以良好班級經營，可培養品行、成績兼具的學生。

僑泰中學校長溫順德開心表示，今年國中會考再度開出紅盤，印證了學校朝精緻化、多元化的辦學方針確實展現成效，而多數成績優異的學生捨棄第一志願、選擇直升，更顯示僑泰6年一貫教學的成效受到肯定。

校方強調，目前校內設有「醫科」、「台清交成」、「國立大學」、「國立科大」等保證班，今年更加碼入學獎學金，高中部最高頒發120萬、高職部最高60萬元，盼吸收更多資優學生。