台中市府關懷街友健康，結合台中醫院免費篩檢。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

防疫期間，民眾憂心街友口罩不夠，台中市議員周永鴻呼籲市府應該盡快補給，規畫安排短期旅館安置，保護街友也避免他們成為防疫破口。社會局表示，全市有5家緊急收容中心、居住與就業服務方案中繼站、平價住宅等，可安置床位115位，已安置55位，剩餘60床，也取得3家旅館同意協助安置，針對有願意的街友分流安置。

周永鴻指出，近日有民眾反映部分公園會有街友在公園聚集，他向相關單位了解後，發現部分人士並非街友，而是住在公園附近有固定居所的民眾。

雖然警察局會巡查避免有民眾在公園群聚及沒戴口罩的狀況，但部分街友有口罩不夠的問題。他已經向社會局和警察局反映，希望盡快補給防疫物資，並加強宣導防疫觀念。

他建議社會局，雖然目前社會局有合作的安置機構，但因為入住機構有其管理規定，因應疫情緊急需要，建議參考高雄市社會局作法，和旅館業者合作安排短期安置街友，避免街友成為防疫破口也保護他們。

對此，社會局表示，自5月起，社會局持續加強至聚集熱點發放防疫物資包，一週發放兩到三次，每次發放口罩、酒精等一週份生活物資，採實聯制發放。社會局連結慈濟和民間團體提供防疫物資包，存量可維持到九月。

街友短期安置處所，社會局表示，台中市有5家緊急收容中心、居住與就業服務方案中繼站、平價住宅等，可安置床位115位，目前已安置55位，剩餘60床。社會局同時也取得3家旅館同意協助安置，將針對有願意的街友分流安置。