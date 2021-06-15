自嘲是「失言機器」的美國總統拜登在甫落幕的七大工業國集團（G7）高峰會上也頻頻失言出糗，12日的會議上，英國首相強生（Boris Johnson）才剛介紹過南非總統拉瑪佛沙，下一秒拜登又提醒要介紹拉瑪佛沙，讓強生當場糾正拜登「我剛剛才介紹過」，引來全場各國領袖笑翻。

Boris Johnson insists to Joe Biden that he already introduced the president of South Africa to a G7 meeting.



Read the latest from the G7 here: https://t.co/LLt2KjJhOE pic.twitter.com/mjwKvbvDo6 — Sky News (@SkyNews) June 13, 2021

《紐約郵報》（New York Post）報導，英國天空新聞網（Sky News）公布一段於12日舉行的G7峰會影片，畫面中作為東道主的英國首相強生開場歡迎各國元首到來，他依序介紹印度總理莫迪（Narendra Modi）、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、南韓總統文在寅，下一秒78歲的拜登馬上插嘴，「還有南非總統」，他一邊轉頭提醒強生、還一邊把手指向對面的南非總統拉瑪佛沙。

只見強生從善如流，結結巴巴地說「還有南非總統」，聽到強生介紹南非總統時，拜登還雙手握拳，似乎相當滿意，不過強生最後補了一句：「就像我稍早說過的。」

拜登聽到後反問：「喔，他有嗎？」臉上露出相當困惑的表情，強生也馬上回應：「有的，我真的有。」

這段開場插曲引來在場各國元首一陣笑聲，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）故意調侃坐對面的拉瑪佛沙：「你被叫了2次。」

不少網友看到影片後紛紛為拜登感到「好糗」，不過也有人為他緩頰，指出強生的英國腔英文真的讓人聽不懂。

拜登在G7峰會期間的失言事件不只這一樁，13日在英國康瓦爾紐基機場（Cornwall Airport Newquay）召開的記者會上，他連3次將新冠疫苗全球取得機制（COVAX）講成COVID，白宮後續發布的逐字稿還必須用括弧更正是「COVAX」。

另根據福斯新聞（Fox News）報導，同一場記者會上，拜登提到希望人道救援被內戰蹂躪的敘利亞，但是他3度將「敘利亞」搞混為「利比亞」，會後幕僚替他向媒體澄清是「敘利亞」。

這起失言風波也惹來網友嘲諷，有人發布推文拜託媒體幫忙「翻譯」一下拜登到底在說什麼。