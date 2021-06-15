西門子歌美颯離岸風力再生能源股份有限公司向台中港承租3公頃土地，作為離岸風力發電機組之機艙組裝廠，預計今年第三季完工營運，將成為台中港離岸風電國產化專區第一家營運的業者，也是西門子公司於歐洲以外第一個海外機艙組裝廠。

西門子公司機艙組裝廠於108年9月18日開始動土，建廠過程歷經台中市政府正式將台中港特定計畫區重大建設列為都市審議範圍之政策變化，又遭遇自108年底全球新冠肺炎疫情衝擊，外籍人員之邊境管制及隔離措施。

西門子公司在眾多外在環境不利因素的影響下，仍於2年內完成建廠相關工程，順利開創台灣離岸風電國產化的新里程碑。

西門子公司於台中港的機艙組裝廠，預計將生產8MW機艙，並首先供貨予沃旭能源大彰化東南及西南風場，預計裝置容量達900MW，每年能提供百萬戶家庭用電。而大彰化東南及西南風場於今年3月已完成相關許可及環評大會審查，也已開始展開風場相關施工作業。西門子公司風機組裝廠加入投產，預期台中港將進入繁忙的風電運轉階段。

目前在台中港尚有世紀樺欣風能公司及天力離岸風電科技公司正積極投入建廠工程。台中港作為離岸風電國產化生產基地，道路等基礎設施皆已針對離岸風機組件運輸之規格需求進行設計，並已於109年第2季完成離岸風電國產化專區道路興建。

台中港務分公司表示，未來離岸風電業者陸續進入營運生產階段，台中港也將面對更多新興挑戰，台中港務分公司將積極面對，並與政府相關單位及業者共同為離岸風電政策發展而努力。