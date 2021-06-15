台南今天新增2例，佳里黃昏市場女攤商確診後又傳給先生、女兒。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增2例，佳里黃昏市場女攤商確診後又傳給先生、女兒。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

也是北孫南送，佳里黃昏市場攤商照顧北部孫姪女，1家3人都確診。台南市今天新增2起本土確診個案，均為佳里黃昏市場確診攤商案10875家人，案13263、案13264分別為案10875的先生跟女兒，父女5日匡列居家隔離採檢均為陰性，隔離期間，案13263於6月13日咳嗽、些微呼吸急促，到醫院採檢確診；案13264於6月13日晚間因咳嗽，採檢後也確診。

台南市長黃偉哲說，不斷呼籲「北孫南送」人際移動減少，今天增加2例就是跟佳里黃昏市場有關，攤商傳給先生又傳給女兒，而源頭是新北市姪女、案6662，5月17日到6月2日間，將讀國小的女兒送往佳里，請案10875幫忙照顧，結果造成4人的傳播鏈。

衛生局長許以霖說，新增的60多歲案13263、20多歲案13264，從6月5日到13日居家隔離，足跡相對單純，案13263只有在13日搭防疫計程車到醫院採檢，匡列1人為陰性；女兒匡列15人，包括職場接觸者14人、1防疫計程車均為陰性。

他說，台南截至目前共41起本土病例，迄今仍有17人住院、4人居家隔離或自主健康管理、20人解除隔離，而解除隔離須為採檢陰性、CT值大於30，解除隔離，若家中可1人1室，就能返家也需自主健康管理7天，若無也會安排到居家隔離替代所。