案13302在嘉縣公共場所活動足跡。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

案13302匡列關係圖。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣環保局針對相關足跡已完成清消。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

中央疫情指揮中心15日公佈嘉義縣新增1確診個案，嘉義縣長翁章梁今天下午召開疫情線上記者會表示，案13302是42歲女性，在東石鄉永屯村便利超商當店員，13日因發燒不適就醫採檢，14日確診，目前匡列的接觸者採檢皆為陰性，感染源仍在釐清中。

縣長翁章梁表示，案13302為便利超商店員，衛生局即刻請超商暫停營業2天，並進行清消作業，全案匡列家庭接觸者10人，職場接觸者14位，20人PCR檢驗為陰性，4人採檢中，另，也依書面實聯制電話訪視340名顧客，1人有症狀，轉介篩檢為陰性，疾管家QR Code資料1218筆以簡訊通知自我健康監測。

衛生局長趙紋華指出，案13302居住於東石鄉與父母同住，有慢性病史、生活單純，服用過敏免疫風濕科的藥物，13日感覺疲累，晚間出現喉嚨痛及發燒症狀，由父親開車至醫院就醫、採檢後返家，6月14日採檢結果為陽性，由119救護車後送至醫院住院。

趙紋華說，該名個案在便利超商上日班，除上班時間在超商，下班就返家追劇、料理等，6月11日曾到快樂超市停留約10分鐘。至於該案感染源為何？翁章梁說，目前感染源仍在釐清中，針對兩個方向持續追蹤，一是物流司機另外則是超商的外地客人。

另，是否比照先前個案開啟擴大篩檢專案，翁章梁表示，目前還在觀察中，因除確診者外，其他接觸者皆採檢陰性，居家隔離中，因此是否有社區感染疑慮還在研判，必要時才會啟動擴大篩檢。