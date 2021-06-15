本土疫情嚴峻，新北市今新增65例本土病例，累積5780例確診病例；新北市長侯友宜今表示，轄內已連續3日降至百例以下，比較特殊的是金山區突然新增6例，經調查後為家庭群聚感染，明日一早將出動機動快篩隊，呼籲民眾趕快出來篩檢。
侯友宜表示，金山昨日有一確診，之後造成家庭群聚，目前已擴大匡列篩檢，金山、汐止、三峽、淡水這些冷區一定要加強找出確診者，熱區則是用圍堵策略，目前仍有很多熱區圍堵，因此明日一早將出動機動快篩隊到金山區，呼籲有疑慮的市民趕快前往快篩。
本土疫情嚴峻，新北市今新增65例本土病例，累積5780例確診病例；新北市長侯友宜今表示，轄內已連續3日降至百例以下，比較特殊的是金山區突然新增6例，經調查後為家庭群聚感染，明日一早將出動機動快篩隊，呼籲民眾趕快出來篩檢。
侯友宜表示，金山昨日有一確診，之後造成家庭群聚，目前已擴大匡列篩檢，金山、汐止、三峽、淡水這些冷區一定要加強找出確診者，熱區則是用圍堵策略，目前仍有很多熱區圍堵，因此明日一早將出動機動快篩隊到金山區，呼籲有疑慮的市民趕快前往快篩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。