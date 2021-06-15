本土疫情嚴峻，新北市今新增65例本土病例，累積5780例確診病例；新北市長侯友宜今表示，轄內已連續3日降至百例以下，比較特殊的是金山區突然新增6例，經調查後為家庭群聚感染，明日一早將出動機動快篩隊，呼籲民眾趕快出來篩檢。

侯友宜表示，金山昨日有一確診，之後造成家庭群聚，目前已擴大匡列篩檢，金山、汐止、三峽、淡水這些冷區一定要加強找出確診者，熱區則是用圍堵策略，目前仍有很多熱區圍堵，因此明日一早將出動機動快篩隊到金山區，呼籲有疑慮的市民趕快前往快篩。