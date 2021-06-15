全台今天新增132例本土確診，基隆3例，其中1例職場接觸者、2例養護中心住民，疫情有趨緩情勢，外界好奇警戒是否有可能降為二級，對此，市長林右昌表示，端午連假各地仍有民眾移動，還需要觀察不能掉以輕心，現在談警戒問題還太早。

林右昌公布3例確診個案，包括案13208為50多歲女性，是台北市士林護理之家行政人員，機構中有住民確診，被匡列為接觸者，經採檢確診，已收治醫院；案13319、13320皆為養護中心住民，6月10日採檢陰性，市府主動執行養護機構加強版管理準則，於13日定期監測篩檢確診，無症狀，安排醫院收治。

目前全台疫情有趨緩情勢，外界有聲音認為6月28日後，讓雙北持續保留三級警戒，其餘縣市恢復二級，對此，林右昌回應指出，防疫一體、同島一命，縣市間要團結抗議，病毒很狡猾，只要一輕忽很容易讓疫情升溫，他說，現在看起來確診案例逐步下降，但還是不能掉以輕心，由於端午連假各地仍有民眾移動狀況，這幾天必須持續觀察，現在談警戒問題還太早。