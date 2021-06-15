2021年5月21日下午，第三十屆時報金犢獎全球校園創意分享會在八桂大地、民族之鄉廣西，與近500位師生因創意共聚廣西藝術學院。

參加本次活動的嘉賓有：

中共南寧市委統戰部 趙昌鬥

中共南寧市委統戰部 李強

廣西藝術學院黨委常委、統戰部部長 陳明麗

廣西藝術學院影視與傳媒學院 院長 何清新

廣西藝術學院影視與傳媒學院 副院長 羅奕

廣西藝術學院港澳臺辦 副主任 鐘春妮

思諾偉業傳播 創意合夥人 時報金犢獎評審團主席 薛振添

旺旺中時媒體集團/時報金犢獎組委會代表 張厚煒

時報金犢獎大陸召集人 周智

南寧昆侖關旅遊風景區管理委員會黨組成員、副主任 王曉玲

南寧昆侖關旅遊風景區管理委員會旅遊發展科副科長 何俊全

南寧昆侖關文化旅遊有限公司總經理 黃燕舞

旺旺集團行銷事業群商品行銷部 商品企劃專員 王羅萍

廣西藝術學院影視與傳媒學院院長 何清新（圖／時報金犢獎執委會）

廣西藝術學院廣告學專業與金犢獎的緣分追根溯源於2001年，那時00廣告班的同學們參加了第十一屆金犢獎，第一次收穫四枚入圍獎，第二年就獲得了大陸賽區一等獎的好成績。2005年金犢獎第一次走進廣藝校園，廣告創意大師與同學們進行了面對面的交流。自引進金犢獎進入課堂教學以來，我們已經合作了20個年頭。金犢獎不僅是世界華人大學生的創意比賽，更是兩岸四地廣告教育交流的平臺。透過金犢獎，我們看到來自世界華人地區學子天賦異稟的創意才華展現。是金犢獎給予了我們實踐教學的啟迪。

旺旺中時媒體集團、時報金犢獎代表 張厚煒（圖／時報金犢獎執委會）

2021金犢獎三十周年，今年教育部中國教育國際交流協會與中國商務廣告協會作為大賽雙指導單位，並攜手眾多優質品牌，向華人創意青年一同發起本年度的創意賽事，鼓勵同學積極參賽，希望同學們用創意肯定自己的不凡。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

本次活動發佈2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎、旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關·海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行·魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、鮮一杯行銷企劃獎、森田藥妝形象廣告設計獎以及辛亥革命110周年創作命題。

各命題單位也展出了今年的創作主題，同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

南寧昆侖關文化旅遊有限公司總經理 黃燕舞為同學們講解本次命題策略單

王曉玲副主任和黃燕舞總經理分別為大家分享了昆侖關景區榮譽和抗戰紀念設施，並深度為同學們剖析了往屆的獲獎作品，以及昆侖關景區已生產的文創商品，現場掌聲不斷，反響熱烈。

（圖／時報金犢獎執委會）

旺旺集團行銷事業群商品行銷部 商品企劃專員 王羅萍為同學們講解策略單命題

王羅萍老師為同學們介紹了旺旺集團和今年的創作命題，並向大家展示了旺旺的產品形象，她強調，要通過開放，大膽的創意表現形式，向受眾詮釋出旺仔俱樂部的品牌內涵，提高旺仔俱樂部IP影響力，增加旺旺周邊商品喜好度。

思諾偉業傳播創意合夥人 薛振添（圖／時報金犢獎執委會）

思諾偉業創意合夥人薛振添先生以《創意思考》為題，向大家分享了自己的創作習慣：多聽，多看，多想，創意最大的敵人便是自己的慣性思維。薛老師介紹了評審組的評審流程，使大家更能深刻的理解了好創意的衡量標準，不墨守成規，一件好的作品，只有先打動自己，才能打動別人。在分享中，還為大家分享了優秀的創意廣告案例，同學們受益匪淺，紛紛向老師提出問題。

（圖／時報金犢獎執委會）