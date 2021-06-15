儘管勞工紓困貸款開辦首日一開始因為線上申請人數太多而使多家國銀的系統動彈不得，但在銀行陸續展開「頻寬大作戰」，加碼頻寬流量之後，線上申請終於恢復該有的「動能」，根據多家大型行庫內部統計，目前每家行庫的線上受理件數都已破萬件，其中一銀、合庫受理件數分別快破2萬件，為目前全體行庫線上申請量最大的2家。

以目前各大行庫運作的情況看來，全體八大行庫今日受理件數保守估計至少會破10萬件。各家行庫在今日上午網路塞車之後所採取的救急措施，以合庫的手筆最大，原本內部昨日拍定將頻寬放大4倍，但是今日為了儘快解決系統壅塞問題，一口氣把頻寬放大到15倍之多，之後每小時即以3,000至4,000件的件數大舉線上進件，截至1點止，受理超過17,000件線上申請。

一銀受理勞工紓困貸款，去年作到8萬多筆，名列全體國銀第二大，中午左右的申請累計已有18,000件。

一銀、合庫均發現，今年的臨櫃申請量大為減少，只有線上申請件數的1至2成。合庫發現，每家分行平均排隊人數都在10人以內，超過10個以上的分行，只有270家分行的1成左右。

一銀也發現類似的情況。一銀也指出，臨櫃排隊較多的分行，多半以高屏地區居多，部分則集中在工業區旁的分行，對此，一銀已派出位於台南、高雄的區域中心，就近支派人手協助處理臨櫃送件。