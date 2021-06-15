端午節3天連假，遠東百貨服務沒有停歇，尤其是全台分店一樓戶外免下車的「速利便」取貨專區服務，使用比例提升3倍以上。因有不少消費者趁連假使用「速利便」取餐，讓百貨營業幹部和餐廳工作人員忙著協助維持交通動線和核對取貨資訊，忙到汗流浹背，但心情很受鼓舞，認為「要累也要一起累！」道出樓管跑單忙到感動的心聲。

遠百表示，消費者利用「速利便」取餐，可透過訂餐系統下單刷卡或現場付現、刷卡，所有服務都在徹底清消後進行，滿足消費者對便利的需求，以提供安全又舒適的環境，讓消費者放心購物有保障。

遠百以新竹大遠百為例，連假期間饗食天堂、海底撈、鼎泰豐、饗泰多等主題餐廳外帶量暴增，每個用餐時段訂單上看200單，店長、副店長和樓管們全員動起來，館外取餐車輛絡繹不絕，還有協助交管的人員幫忙指揮交通。有工作人員看到樓管或餐廳工作人員衝刺護送外帶食物到一樓心裡好激動，聽到有人說「要累也要一起累」也相當感動，因為忙得不可開交，覺得有運動到，笑稱遠百變成另類健身房。

新竹大遠百連假期間饗食天堂、海底撈、鼎泰豐、饗泰多等主題餐廳外帶量暴增。（遠百提供）

高雄大遠百「購物速利便」及「美味速利便」雙管齊下，力推百元美食套餐和端午節連續假期特惠商品，攜手館內30家餐飲品牌，端出百款美味便當，與外送平台foodpanda、UberEats合作提供餐飲外送，讓消費者可透過遠百官網、臉書連結點選商品並約定取貨時間，可享免下車取貨的服務。同時為搶攻宅經濟商機推出品牌VIP專屬遠百ONLINE客製化訂單，讓民眾在家輕鬆購物宅配到府。