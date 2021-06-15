雄市仁惠醫院男行政員工（案2069）13日死亡，衛生局表示受處分主體已不存在，處分不生效，免罰。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市15日零確診，長輩疫苗接種也開跑，為了改善上午接種現場動線太近、醫人員護與長輩群聚的尷尬狀況，動線已調整至3米寬。陳其邁表示，若未來一兩週台灣確診數字下修至兩位數，高市調整防疫等級有望。

高雄市仁惠醫院男行政員工（案2069）日前隱匿萬華足跡、賭場打牌史，害15人染疫，遭市府重罰30萬元。CDC14日確診個案表顯示，該男13日已死亡。

衛生局證實，案2069死亡原因與染疫有關，為高雄染疫死亡首例。由於受處分主體已不存在，處分不生效，免罰。

高市府也公布最新採檢結果，矯正機關（大寮、燕巢監獄）快篩982例全為陰性，科技園區移工12343人無異常，社區公費篩檢9108人快篩及PCR全無異常。

高雄市高齡長輩疫苗接種15日正式啟動，連續3天共126個接種站同時提供服務。陳其邁一早到高雄巨蛋體育館視察，發現動線間距太近、導致醫護與接種者無法保持社交距離，氣得當場念新聞、衛生局長「在幹什麼！大家都亂七八糟！沒有保持社交距離，就不要辦了！」

對此，主辦單位將原本2米的間距加大為3米，陳其邁也致歉「不足之處多多包涵」。環保局也針對廁所，每五分鐘就進行清潔消毒，確保安全。

至於有長者反應因發燒、身體不適需改日施打，市府強調，若第一波無法施打，將在第二波通知施打，不用擔心。