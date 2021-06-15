台股數位交易出現新戰場，永豐金證券表示，逐筆撮合及盤中零股交易上路以來，量化交易明顯成長：繼推動API交易環境後，即日起推出「豐XQ」量化交易訂閱制服務平台，囊括知識訊息、個股監控、交易策略應用，從交易入門、打造自己的程式交易、到老手升級戰力等全方位戰略服務，要讓量化交易變得專業又簡單。

永豐金證券總經理江偉源指出，在FinTech普及及股市交易制度（逐筆撮合及盤中零股交易）等雙重推波助瀾下，市場上出現一群樂於程式學習且發展自己交易策略的量化交易投資人，運用程式工具積極參與台股交易，成交量持續壯大，運用的程式語言以XQ全球贏家與資源豐富的Python API最受青睞，吸引量化交易者學習及運用。

看好量化交易的成長性，永豐金證券宣佈6月起推出「豐XQ」量化交易訂閱制服務，有興趣學習程式交易的投資人，在「豐XQ」能按照想法打造自動化交易，老手可以有效提升交易效率，而不懂程式的人也可以學習運用常見的選股方法與盤中監控等入門技巧，滿足從投資新手到高手的不同需求。

豐XQ提供的服務包括知識教學、總經分析、量化交易策略、與問題交流環境，提供量化交易策略想法與程式範例，投資人可以立即套用，也可以自行調整修改並進行回測驗證，永豐金證券指出，「豐XQ」精選交易策略從選股邏輯、監控個股、到串接下單的量化交易知識，都是經過回測驗證的交易架構，協助投資人完成自主交易。

根據交易所的統計，量化交易過去一年大幅成長，以API交易為例，2020年4月全市場API交易量131億，今年4月已達470億，成長258％，隨年輕投資人加入台股，為量化交易注入動能，永豐金證券從推動「41AI日」舉辦量化交易沙龍論壇、打造開放式API串接環竟，到最新領先市場推出「豐XQ」，發揮量化交易研究成果，希望讓量化交易專業又容易。