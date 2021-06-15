5G網路的上市為電信品牌市場掀起一波騷動，各家紛紛祭出優惠想搶占這塊大餅，創市際市場研究顧問針對台灣網友進行了一項「5G網路服務」的調查，結果顯示，目前未申辦5G的使用者，約四成在未來「是偏向有意願申辦5G網路」，且逾6成傾向不變換電信公司，另外，針對已經使用5G網路的使用者來看，整體滿意度為59.5%。

調查顯示，目前未申辦5G網路的行動上網使用者，約四成在未來「是偏向有意願申辦5G網路」(39%)的，其中以個人月收入在4萬以上、目前行動上網使用4G吃到飽費率者比例較顯著；另外六成「目前還在考慮或偏向無意願使用5G網路」(61%)者，以個人月收入在3萬以下、目前行動上網使用4G非吃到飽費率者人數居多。

進一步詢問偏向有意願申辦5G網路者，對於未來選擇電信品牌的意向，發現約四成受訪者是「偏向轉換電信品牌」(39.3%)的，其中有8%受訪者表示「確定會轉換電信品牌」，31.2%為「可能會轉換電信品牌」；不過多數者仍表示未來若申辦5G網路服務，會選擇「維持目前電信品牌」(60.7%)。

針對5G網路使用者來看其對各指標的滿意程度，獲知整體滿意度為59.5%，其中對於「上網／下載速度」(64.9%)最滿意，特別是使用5G網路達半年以上者(67.4%)；其次滿意的指標為「網域覆蓋率」(57.7%)，此指標同樣以使用5G網路達半年以上者(62.7%)給予較高的評價；至於「訊號穩定度」(55.9%)為整體滿意度表現相對較低的指標，使用5G網路達半年以上者(50.1%)對於此項僅半數者覺得滿意。

依數據顯示，上市將近一年的5G網路服務，用戶滿意度在六成左右，以「上網／下載速度」讓用戶最有感。另透過調查可知，目前非5G網路用戶，未來升級到5G網路的意願約在四成，並以目前是使用吃到飽費率者意願又更高；另一方面，有意升級至5G者，雖多數表示會使用原電信品牌，但仍有近四成受訪者是想轉換品牌的。隨著5G技術應用越發蓬勃成熟，以及5G用戶增加帶動的行動服務營收，未來的5G用戶市場，想必是各電信品牌的兵家必爭之地了。