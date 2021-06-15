美國和歐洲周二將宣布一項新的科技和貿易聯合倡議，做為本周美國總統拜登為團結歐洲盟友並抗衡中國日益升高之影響力所推進的計畫之一。

這個名為「美國-歐盟貿易和科技委員會」（U.S.-EU Trade and Technology Council ）將追求三大目標，即為新興科技建立新的全球貿易標準、倡導網路的民主價值，以及為美國和歐盟尋找在尖端技術研發上的合作方法。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周在一場記者會上表示，最終結果將只有民主政體，而非由中國或其他專制政體為21世紀的貿易和科技制定規則。

拜登政府內部消息人士透露，在美國方面，該貿易委員會將由國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo ）和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）共同主持。

該委員會的其他具體目標包括在人工智慧、量子運算和生物科技等新科技標準的制定上共同協作、強化供應鏈的韌性並減少對中國的依賴、推動世界貿易組織（WTO）改革，以及在科技平台的監管上合作。

該白宮官員透露，應對中國的非市場手段、經濟濫權，以及其塑造21世紀科技規範的計畫，將是該科技與貿易委員會的重要工作。