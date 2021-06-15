北美地區疫情趨緩，國人赴美洽商、就學、探親，甚至打新冠肺炎疫苗需求湧現，華航(2610)決增加北美航班，逐步擴大洛杉磯地區服務範圍與便利性，亦為營運添動能。

美國新冠肺炎疫情因加速施打疫苗趨緩，且美國疫苗充足，地方政府和企業合作用疫苗刺激觀光，提供遊客免費施打輝瑞等疫苗，吸引國人赴美就學、探親、洽公、甚至觀光兼打新冠肺炎疫苗，連帶近期飛美航班載客量爆增。

目前華航北美航線包含洛杉磯、安大略、舊金山、溫哥華、紐約等航點提供載客服務。

華航表示，為因應旅運需求，繼6月增飛6月22、24、29日CI008台北飛往洛杉磯載客航班後，7、8月將再新增4班台北往返加拿大安大略航班載客服務，包含7月13、27日及8月10、24日CI024台北飛往安大略，7月15、29日及8月12、26日CI023 安大略飛往台北，加上7、8月台北往返洛杉磯將飛航21個來回班次，逐步擴大洛杉磯地區服務範圍與便利性。

華航配合執行「清零專案2.0」，5月合併營收91.41億元，月減15.92%，年減9.44%，今年1至5月營收478.07億元，較去年同期衰退5.87%。