王思佳與老公Joe結婚5年，倆人婚姻生活相當幸褔美滿，經常在社群網站上與粉絲朋友分享懷孕生活日常，也會分享時尚穿搭、化妝保養等等話題，讓許多粉絲喜歡關注她的日常生活。昨（14日）王思佳在個人IG分享日常生活，身穿一件細肩帶休閒洋裝，露出姣好身材曲線，引起許多網友的關注。

王思佳昨（14日）在個人IG表示：「端午節快樂！在家防疫過節也要打扮漂亮。」照片中可以看到王思佳穿著一件低胸細肩帶白色洋裝，綁個丸子頭髮型，曝光低胸爆乳露出黑色內衣，手臂與雙腿相當纖細，身材曲線保持相當良好，令許多粉絲朋友直呼：「太漂亮了！」

王思佳日前在臉書放上與媽媽的合照上，她表示：「現在在家防疫休息，肚子越來越大，有時一整天休息，還會覺得疲累，不敢想像以前媽媽那個年代，要麼挺著肚子做那麼多事。」她坦言，媽媽說以前生我的時候，還要去爬樓梯，忍著疼痛十幾個小時，後來懷孕第三個小孩，一手抱我另一手牽我妹，媽媽真的好偉大。王思佳的預產期預計在7月底8月初之間，很高興寶寶跟我同一個星座。

藝人黃小柔回應：「這位母親，您的上圍布料蓋不住了！」、許多網友在底下留言表示：「最美孕婦無誤」、「端午節快樂！」、「你好會挑衣服」、「最辣孕媽咪」、「什麼時候要賣衣服？我一定捧場！」、「太性感的孕婦 媽咪！」、「這個孕婦不合理！」