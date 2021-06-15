新竹縣長楊文科15日宣布新竹縣0確診，累計病例數達56人、住院34人、出院20人，確診者2人死亡，死因仍待釐清。楊文科也指出，疫情有3高峰，包含竹北的長照機構、京元電確診者、竹東的長照及醫院案，16日上午將於竹東鎮普篩，期望能找到潛在感染源。

楊文科表示，雖然0確診，但防疫不能鬆懈，仍請大眾非必要不出門，出門務必戴口罩、勤洗手。楊文科也分析，依據目前疫情狀況，新竹縣3個高峰期，第一為竹北市的長照機構及醫院群聚案，接續則為京元電案，然後就是竹東2長照機構、醫院群聚案。

關於竹東鎮的疫情狀況，楊文科也指出，位於竹東河濱公園的快篩站將於16日上午9點開始運作，首批報名600人已盡速滿額，第二批將於15日下午3點開放報名至16日下午5點，民眾可於竹東鎮衛生所網站找到報名表單，楊文科強調，會致力揪出有無潛在社區的確診者，想盡辦法撲滅病毒，也請鄉親不用擔心，「只要有報名就會快篩」。

另外新竹縣獲配的13000劑疫苗15日正式接種，楊文科前往新竹縣體育館、竹北市衛生所視察，發現井然有序，楊文科也說明無法到府接種的原因，第一是疫苗開封後6小時內要打完10劑，一組醫護人員前往民眾家中，從問診、接種到觀察，至少須30分鐘，很難一次打完10劑。

楊文科也表示，疫苗也有不能搖晃、須儲存於攝氏2度至8度冷藏空間的狀況，若到府接種則會影響，因此除了長照機構、洗腎患者可到機構內施打外，其餘仍請高齡者家屬、及村里長協助。楊文科也指出，接種疫苗「我們很踏實、篤定，希望秩序井然有序」。

截至15日中午12點為止，新竹縣首波疫苗已接種1355人。至於民眾關心的竹東某醫院院內感染案件，衛生局長殷東成也表示，確診者樓層已分艙、分流，彼此不影響，工作人員也均分艙工作，控制疫情不再傳播。