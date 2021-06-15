外媒報導蔡英文總統稱泰國優先將AZ疫苗留在國內使用致出貨延遲，但泰國政府否認此事，總統府和外交部也都出面澄清。前民進黨立委郭正亮分析，由於泰國旅遊旺季將至，為應對疫情，便打算讓泰國人優先施打疫苗，他指出，蔡英文之所以會著急，是因為少了這些疫苗，會造成台灣人施打疫苗在7月上旬出現空窗期，且恐讓9月開學出現變數。

郭正亮14日在中天政論節目《正常發揮》中表示，泰國暑假旅遊旺季要到了，但泰國現在疫苗接種率只有4 %，且這波疫情也十分嚴重，泰國政府很著急，想讓泰國人先打，菲律賓和馬來西亞接到通知，6月的貨會延到7月，量也會減少。

郭正亮指出，蔡英文很著急，並分析，我們現有的疫苗數量，有日本援助的124萬劑AZ，以及美國的75萬劑，若6月下旬可以來，這就有199萬劑疫苗，而她本來預期這批AZ，可以補足7月15日之前的量，但現在就產生空窗，「印度現在疫情也很嚴重，AZ也不出去；泰國很嚴重，想拚暑假，AZ也減量外銷；韓國也自己用」。

主持人王又正提問，「日本啊？」郭正亮則說，日本還沒開始製造，現在講AZ代工，就是印度、泰國、韓國，他們都有產能了，而日本還沒開始投產，只是手上有一些要送出去，若日本要直接給新生產的量就很難保證。

郭正亮直言，「現在變成是印度、泰國，我們預期的AZ，我們AZ訂了1000萬劑，現在只來11萬劑，7月的前2個禮拜如果變成空窗期，後果多嚴重？你怎麼趕得上開學？」他更指出，高端疫苗受試者是20到64歲的族群，沒有包括65歲以上、20歲以下則群，這樣9月國、高中開學怎麼辦？但還好65歲以上的可以先用AZ和嬌生等來支撐一下。

郭正亮預估，若台灣一天能讓10萬人施打，1個月能打300萬人，但從現在一直到8月，再加上現有的疫苗數量，也只能讓不到1000萬人施打，而要達成群體免疫的標準，則至少要讓60%台灣人、也就是1400~1500萬人施打，如此不足以到達群體免疫，要怎麼開學？而且還都是要順順的打，7月不能有空窗。

會產生空窗期，所以蔡英文會著急，郭正亮說，因為如果這批沒有來，又要去拜託日本，她這個焦慮是可以理解，郭正亮還認為泰國第一時間沒說實話，並指總統只是誠實表達台灣困境，確實7月上旬真的會陷入沒疫苗可打的狀況。