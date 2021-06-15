日本捐贈124萬劑AZ疫苗日前完成檢驗封緘，也已配發到各縣市施打，然而身為重災區的雙北所配發到的疫苗卻比高雄來得少，遭疑「大小眼」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，配發給各縣市的疫苗中包含國軍專案的施打疫苗，並非算在目標接種對象群，也因為雙北是高風險區，所以疫苗上才加發75歲以上10%，中高風險5% 。

陳時中表示，這兩天針對各縣市疫苗配發的數目有些爭議，例如為何高雄分到的比雙北多，因為每個縣市情況都不同，前一波雙北已經開放1、2、3類的人施打，其他縣市只有開放第一類施打。

再者，高雄拿到的8萬劑加上1萬多劑，那1萬多劑是直接要給國軍施打的，而是給高雄施打，其次台北市說配發到7萬劑，有1.2萬是中央掌控，其實並非中央掌控，而是因為中央政府機關很多在台北市，那些工作人員還是歸在台北的住民當中，不是說只有中央能用，地方還是放在整體分配量裡來使用。

陳時中說，以桃園為例，桃園可能會說桃園機場裡有很多疫苗的需求，所以算在桃園配發到的量中並不公平，但是機場裡也有不少桃園住民，當中1、2、3類的我們也都有設算到裡面，在此澄清。

中央有中央扣留的第7類，就不會算在地方的量裡面，軍人就沒有放在各縣市的量，但會先發下去，無論如何雙北還是風險區，所以疫苗加發75歲以上10%，中高風險5% 。

媒體問到，很多縣市首長反映緊急配發第一劑AZ疫苗時，地方政府都沒有被即時告知，一般民眾施打的疫苗量也應該分開撥配，資訊才能更透明，指揮中心怎麼看？

陳時中回應，配發量現在已經很透明，6月17日就會陸續往下配送，讓大家有充分的量可以及早準備，另外接種量和到貨時間都很緊迫，很難去掌握進貨的時間和量，只能盡一切可能讓大家知道，6月4日進來封緘檢驗一到兩周時，大家都知道有124萬劑，也馬上訂出1到6類的目標接種對象群。

陳時中指出，6月9日有和各衛生局視訊討論，希望能擴大施打量能，目標一周能施打100萬劑，請各地方的醫療機構、社區接種以及外展服務等提早做好準備，希望各縣市先掌握一個基礎的施打量，之後就能算出一天可以施打多少，如果疫苗量不是很多，就不用火力全開，可以分配到多天來施打。

陳時中強調，有些縣市宣稱兩三天就要打完，這樣會讓大家壓力很大，我們希望快，但不要緊迫，還是要根據工作量能做最適當的分配。