謝霆鋒2014年和王菲世紀復合，不過小倆口向來低調，因此也爆出分手傳聞，但之前謝霆鋒被拍到悄悄開車進王菲香閨，顯示兩人感情依舊甜蜜，日前才有媒體直擊2人牽手同返愛巢，近日又爆出王菲替謝霆鋒生了小孩，甚至還曝光了產房照，再度掀起熱議。

據《東網》報導，有網友爆料，王菲的分娩時間於9日，孩子重量3.8公斤，「流傳版本更指謝霆鋒激動地表示，我終於有一個完整的家了」，網友還附上一張產房照佐證，可以看到一名女子躺在病床上，但畫面不清楚，無法辨認出女子的身份是不是王菲。

王菲遭爆料悄悄為謝霆鋒生下一子。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，有粉絲直言病房環境簡陋，王菲身為大明星不可能會選在這種地方生產，且照片畫質很差，沒有人可以看得出那是否是王菲本人，爆料文章標題和圖片日期也不同，認為此說法疑點重重，可信度極低，因此大家幾乎都將這則爆料當成笑話來看。

事實上，上月王菲外出和友人聚餐，一行人走出餐廳後，謝霆鋒霸氣牽著王菲的手，之後和友人告別後，一起回到女方住處，打破分手傳聞，2人復合到現在已7年了，先前有名嘴稱兩人分手，還發誓若不準確願意吃屎，引來謝霆鋒本人反嗆，僅管情變消息沸沸揚揚，仍不影響他們之間的好感情。