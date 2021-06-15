國內新冠肺炎疫苗不足，網路上傳出國外研究注射肺炎鏈球菌疫苗可以降低罹患新冠肺炎死亡率，造成診所一劑難求。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北肺炎鏈球菌庫存足夠，民眾要施打可到衛生所去洽詢，但她強調，肺炎鏈球菌疫苗打完兩周內不能打新冠肺炎疫苗，提醒符合新冠疫苗施打資格的長者暫時先不要施打。