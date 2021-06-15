可降低死亡率 搶打肺炎鏈球菌疫苗 衛生局：長者先打新冠疫苗 15:492021/06/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搶打肺炎鏈球菌疫苗？衛生局：長者先打新冠疫苗。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫苗不足，網路上傳出國外研究注射肺炎鏈球菌疫苗可以降低罹患新冠肺炎死亡率，造成診所一劑難求。 新北市衛生局長陳潤秋表示，新北肺炎鏈球菌庫存足夠，民眾要施打可到衛生所去洽詢，但她強調，肺炎鏈球菌疫苗打完兩周內不能打新冠肺炎疫苗，提醒符合新冠疫苗施打資格的長者暫時先不要施打。 台灣新冠死亡率3.7％超高 醫：3種人先打疫苗才能下降 公費疫苗開放施打 台中烏日林新醫院1瓶最多打12人 #肺炎鏈球菌疫苗 #長者 #新冠肺炎疫苗 #施打 #搶打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 混打流感疫苗也有效抗新冠 Novavax公布保護效力 11:292021/06/15 國際 疫苗預約混淆 池上跑去台東打 04:102021/06/15 地方新聞 部分接種站採宇美町式接種法 彰縣1萬7400人長者今開打 11:472021/06/15 生活 方便長者施打疫苗 南市安排83輛專車駐點各區公所 16:252021/06/15 寶島 放輕音樂、貼時間貼紙 桃園長者讚施打疫苗流程像投票 09:572021/06/15 生活 基隆85歲以上疫苗開打 長者開心籲：符合資格盡快接種 12:232021/06/15 生活 新冠肺炎疫苗開打 林口警熱心協助年長者 15:042021/06/15 社會 新北85歲以上長者開打疫苗 亞東醫院採宇美町打法 10:512021/06/15 生活 喊話團結！ 蔡英文籲長輩打疫苗 紓困會調整 16:222021/06/15 政治 檢察官：畫清觸法紅線 防特權插隊打疫苗 04:102021/06/15 社會新聞 肺炎鏈球菌疫苗瘋搶 醫曝關鍵：非萬靈丹好嗎 10:042021/06/15 生活 生活熱門新聞 桃園增12人確診 足跡包含家樂福中壢店、蔬果賣場 - 生活 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 國內汙水系統也有新冠病毒 陳時中證實：有兩處發現 - 生活 又有大雨 全台水庫狂吸 就這兩個「不爭氣」 - 生活 陳時中500台救命神器挨轟慢半拍 HFNC廠員工揭內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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