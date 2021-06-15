醒吾科技大學今(15)日舉行線上畢業典禮，數位設計系五專畢業生周昀錡克服肌肉萎縮障礙，穿上支架驅動輪椅，5年全勤學習並勇奪全國形象美創意設計競賽第三名。校長陳義文期勉畢業生效法昀錡不向命運低頭精神，透過學習實現夢想！

副校長陳寶億心疼周昀錡以輪椅代步，每次碰面總會輕輕幫她按摩血液循環不良小腿。(戴志揚翻攝)

面對疫情嚴峻挑戰，表藝系畢業生張尚澤樂觀期待不會影響到他的工作。(戴志揚翻攝)

因應疫情三級警戒，醒吾科大109學年度畢業典禮改為預錄後線上YouTube直播，2000多位畢業生中，特教生周昀錡勤奮好學樂於助人，且畢業後將繼續學業，插大修讀醒吾科大數位設設系四技三年級，展開另一階段大學生活，成了畢業生焦點之一。

「我們或許無法選擇命運發生在身上的事情，但我們可以選擇要如何面對，努力不一定改變命運，但不努力肯定只能被動接受命運。」醒吾科大校長陳義文透過視訊勉勵所有畢業生，有如闡述周昀錡5年勤學不輟生命意義，他期勉所有畢業生都能堅持學習與實現夢想。

辛苦在台灣完成大學學業，醒吾科大國際商務系國際生何氏秋和，決定留在臺灣工作，扮演越南與臺灣溝通橋樑。(戴志揚翻攝)

醒吾科大校長陳義文透過線上轉播，期勉全體畢業生持續學習實現夢想。(戴志揚翻攝)

周昀錡無懼先天性肌肉萎縮，電動輪椅是她的雙腳，5年求學生涯天天要預約復康巴士，校園內常見她駕著那一台「風火輪」四處遊走，樂觀好學笑臉迎人，幫老師送公文及跑腿都難不倒她。副校長陳寶億戲稱她是可愛小霸王，沒事直闖學務處「監督」他上班，每次聚會話家常，陳寶億總會心疼的幫她輕輕按摩血液循環不良小腿。

周昀錡勇敢面對生活上的不便，對學習充滿期待與熱忱，常常幫忙設計圖像、營隊名牌，還擔任其他資源教室同學的小老師，手巧心細參與2020第四屆全國形象美學創意設計競賽，榮獲時尚文創飾品設計組第三名，也考取了Adobe Premiere Pro、Adobe Illustrator等專業證照。

同樣樂觀向學的表演藝術系畢業生張尚澤，回想人生第一場畢業典禮是國小畢業時，就碰上H1N1流感盛行，當時他感染了H1N1跟一般感冒很像，在家休息幾個禮拜就沒事了，沒想到這次大學畢業是表藝系第一屆畢業生，又碰上COVID-19大流行，連畢業典禮都改為線上版，雖有些遺憾，相信疫情很快就會過去，只希望不要因此工作受到影響。

畢業生代表國際商務系四年級國際生何氏秋和，由衷感謝臺灣政府的新南向政策，和醒吾科大提供如此卓越學習環境。回想4年前的他，遠在一千七百公里外的越南，鼓起勇氣遠離家鄉，飄洋過海來臺灣唸書，當時心想把在臺灣學習到的技術和經驗帶回越南，改變越南。

如今學成畢業，他想繼續留在臺灣，擔任越南與臺灣之間的橋樑，幫助更多來臺灣念書、工作，或想去越南念書、工作的朋友；期待自己能分享自身經驗，讓更多人知道在臺灣生活可能遇到什麼樣的問題，該如何解決，也讓大家更瞭解在臺灣的生活。

陳義文校長致詞指出，這屆畢業生面臨前所未有的局面，請把視野放大、時間拉長。他援引研究新冠狀病毒疫苗的科學家卡林柯為例，從事研究疫苗的工作40多年，人生低點時，團隊解散、降職減薪，連實驗室都被收回，甚至被診斷得了癌症，但這些都沒打倒卡林柯，從過去的魯蛇變疫情救世主。

面對嚴峻疫情無法舉辦實體畢業典禮，陳義文校長除了表達歉意，期許全體畢業生「夢想若是金銀島，學習就是船與槳，學業可以畢業，學習不能畢業；青春可以畢業，夢想不能畢業。只要人生還沒結束，畢業就不應該是學習與夢想的結束。醒吾永遠會是畢業生的最佳後盾。」

醒吾科大今天畢業典禮校內安排YouTube網路全程直播，109學年度畢業生人數約2000人，日間部學生1563人，畢業典禮線上播出時間為6/15上午10點，進修部畢業生為504人時間為下午6點，由全校師長給予所有畢業生最深摯的祝福。