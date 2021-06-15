股市持續高點，燃起更多人的「投資魂」。據壽險公會統計，5月壽險新契約保費約905億元，其中有536億元是投資型保單，占率逼近6成，是2008年發生金融海嘯後、13年半的新高比率，且累計今年前5月投資型保單已銷售2,589億元，比去年同期增逾1.1倍。

而5月投資型保單的大單，幾乎都來自銀行。壽險公會統計，銀行5月銷售了374億元的投資型保單，等於5月壽險的投資型新契約保費，有近70％是來自銀行通路（含證券商通路），若看整體5月新契約保費，亦有近62％來自銀行，比重是90個月來新高。

5月投資型保單除了國泰人壽有162億元，重新拿回市場投資型銷量第一名外，安達人壽單月銷售逾69億元投資型保單，成為「黑馬」，首度躍上市場投資型保單單月銷量的第二名，第三名才是台灣人壽的55億元，第四名是安聯人壽近43億元，富邦人壽以近41億元排名第五。

壽險業目前熱賣的投資型保單，清一色是類全委、月配息型保單，即基金淨值達一定水準時，保戶可預期年配息率達4~5％以上，且市場已走一年多的多頭行情，不少保單配息率一直在最佳預期，甚至出現加碼配息。

美元利變壽險宣告利率目前多在3％附近，若宣告利率持續不變，6~7年期滿的年化報酬率約2.2~2.5％之間，加上新台幣兌美元匯率走強，未來有可能利率、匯率兩頭賺，所以美元利變壽險依舊是壽險市場今年的主力商品，5月利變壽險新契約保費239億元，約占新契約保費的26.4％，利變年金近期則有買氣回溫的跡象，5月銷量近52億元，等於利變型保單還是占新契約保費的1/3強（占比32.2％）。

但因為市場多頭行情，加上壽險公司訴求類全委基金由專家打理投資的歷史績效不錯，讓許多保戶轉向投資型保單，投保屬性今年偏積極；過去熱賣的傳統壽險今年前5月新契約保費僅169億元，同比衰退近68％，利變壽險前5月賣1,298億元，也衰退逾21％，僅利變年金前5月成長87％，共銷售282億元。