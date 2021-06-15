大陸國家衛健委網站15日消息，截至2021年6月14日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗9億413.4萬劑次。

大陸全國新冠疫苗接種超過9億劑次，距離超過8億劑次僅過去6天。專家表示，現有疫苗對變異病毒有可觀保護效果，接種疫苗仍是預防新冠肺炎的有效辦法。積極接種疫苗，免疫長城還需再添一把力。