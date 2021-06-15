大陸接種新冠疫苗超過9億劑 從8億到9億只花6天 15:512021/06/15 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸全國新冠疫苗接種超過9億劑次，距離超8億劑次僅過去6天。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委網站15日消息，截至2021年6月14日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗9億413.4萬劑次。 大陸全國新冠疫苗接種超過9億劑次，距離超過8億劑次僅過去6天。專家表示，現有疫苗對變異病毒有可觀保護效果，接種疫苗仍是預防新冠肺炎的有效辦法。積極接種疫苗，免疫長城還需再添一把力。 美國將捐5億劑疫苗台灣沒份 媒體人曝「最誠實」的是他 對抗印度變種新冠關鍵 英說打兩劑疫苗效力超過9成 #新冠肺炎 #劑次 #接種 #新冠疫苗 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4.5萬劑AZ到位 國軍趕進度接種 04:102021/06/15 生活新聞 台南高齡長者9點開打AZ疫苗 首日預計8000名長者完成接種 10:412021/06/15 生活 大陸國家衛健委：新冠疫苗接種破9億劑次 15:202021/06/15 兩岸 法國入境新規 認可疫苗名單中不包括大陸疫苗 12:582021/06/15 兩岸 公費疫苗開放施打 台中烏日林新醫院1瓶最多打12人 17:042021/06/15 生活 G7捐10億疫苗 WHO稱全球需110億 04:102021/06/15 話題觀察 AZ疫苗分配「高雄比雙北多」惹議 陳時中再說明 15:492021/06/15 生活 台藝人急飛大陸打疫苗 鄭弘儀曝科興疫苗內幕 13:222021/06/15 娛樂 國台辦稱6.2萬台人打大陸疫苗 指揮中心：每天4到5百人赴陸 10:122021/06/15 政治 肺炎鏈球菌疫苗瘋搶 醫曝關鍵：非萬靈丹好嗎 10:042021/06/15 生活 台灣新冠死亡率3.7％超高 醫：3種人先打疫苗才能下降 11:592021/06/15 生活 兩岸熱門新聞 大陸接種新冠疫苗超過9億劑 從8億到9億只花6天 - 兩岸 - 旺報 法國入境新規 認可疫苗名單中不包括大陸疫苗 - 兩岸 - 旺報 北約首次認定中國為系統性挑戰 分析人士：恐難有實質行動 - 兩岸 美國防部人員投書《環時》被查 趙立堅指美談言論自由應多照鏡子 - 兩岸 大陸15個新一線城市 其中11城人口超過千萬 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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