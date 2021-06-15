亞股上周持續受到國際資金青睞，其中，以印度買最多，外資已經連五買印度股市，上週回補8.29億美元；而在國際資金的加持以及內資熱度仍高之下，亞股上週也持續展現多頭走勢，其中以菲律賓股市大漲1.64%最佳，其次為泰股上漲1.55%，東北亞雙雄台灣與南韓則是分別上漲0.39%、0.29%。

根據Bloomberg資料顯示(至2021/06/11)，外資上周買超市場明顯集中在印度股市，保德信投信指出，印度已經連續3週為外資回補最給力的亞洲市場，連續買超週數亦同步推升至第5週，另外，印尼、台灣獲得逾1.7億美元買盤加持，表現也不俗，較為失寵的市場則是南韓股市，上週失血1.03億美元，也使得外資對南韓市場再度轉買為賣。

在國際資金的加持以及內資熱度仍高之下，亞股上週持續展現多頭走勢，Bloomberg資料顯示(至2021/06/11)，以東協市場表現較為出色，保德信投信表示，除了越南、馬來西亞股市下跌1.62%、0.21%外，其他市場全數收漲，其中又以菲律賓股市大漲1.64%最佳，泰股上漲1.55%緊追在後，東北亞雙雄台灣與南韓則是分別上漲0.39%、0.29%。

資料來源：Bloomberg，保德信投信整理

整體而言，保德信投信說明，今年來外資對亞股明顯呈現「北冷南熱」，賣超股市集中在台韓兩地，台股年迄今仍遭賣超超過117億美元，南韓同期更是大舉失血逾160億美元，反觀雙印獲得外資加持，印度吸金超過80億美元，印尼也獲得11.71億美元資金回補。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美國經濟數據持續獲得上調，加上最新公布初領失業金人數也連降6週至37.6萬人，5月新增非農就業55.9萬人亦低於市場預期，不過，失業率出現明顯下滑，自前值6.1%下降至5.8%；至於市場最關注的核心CPI年增率則持續上升至3.8%，除高於市場預期的3.5%，亦創下1992年以來新高，但目前市場評估，儘管CPI數字來到高點，聯準會應不會因此而改變維持超低利率的做法，對於亞股等股市表現仍屬正面幫助。(資料來源：Bloomberg，2021/06/15)

印度市場方面，保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，印度公布4月工業產值年增率自前值24.1%彈升至134.4%，同時大幅優於市場預期，除了低基期因素外，主要亦受占78%的製造業成份推升，而製造業4月產能年增則高達197.1%，其中又以基本貴金屬、機器設備的增幅最為強勁。(資料來源：Bloomberg，2021/06/15)

張世東表示，印度第二波疫情已明顯轉趨緩和，單日確診人數從先前高峰40萬降至10萬，主要是封城措施奏效，輔以疫苗施打進程持續，目前市場預期，在印度各州的疫情封城措施影響下，將對第二季景氣造成影響，不過，印度進出口數據顯現外需仍穩健，疫情對整體印度經濟衝擊應屬有限。(資料來源：巴克萊，2021/06/04)