因應育兒津貼發放，財金公司緊急協調全體金融機構協助與配合，調度資源、擴充系統及設備，於兩週內完成登錄、資格核驗、撥款入帳等跨行系統平台建置；中國信託、國泰世華與台新等三大ATM設機銀行，並特別緊急動員配合修改ATM系統，提供1萬4千餘台ATM，6月18日起參與孩童家庭防疫補貼金提領服務。

為減輕育兒家庭在防疫期間的經濟負擔，行政院針對家有國小以下孩童或國、高中身心障礙特教學生(亦即補貼對象)的父母或監護人，提供每位補貼對象1萬元之「孩童家庭防疫補貼」，並提供「網路申請直接入帳」及「ATM領取現鈔」兩項簡便管道，讓民眾能快速便利領取這項補貼。

財金公司表示，可透過以下兩項管道領取育兒補貼，一是網路申請直接入帳，二是ATM領取現鈔，自6月18日零時起至9月30日，可至中國信託、國泰世華或台新等銀行廣設於統一超商、全家、萊爾富、全聯、好市多及台北捷運等民眾經常出入與消費場所，逾1.4萬台ATM，使用孩童父母或監護人持有之指定金融機構金融卡，並輸入孩童健保卡號、同一父母或監護人ID後進行身分核驗，領取現金1萬元，方便又快速。

財金公司指出，為全力支持國人齊心抗疫，全體金融機構攜手通力合作，無論民眾是採「網路申請直接入帳」或是「ATM領取現鈔」，通通「免手續費」。

財金公司貼心提醒，為減少民眾外出風險，可透過便利的網路方式線上申辦；提醒家長，6月15日是申請第一天，網路流量將會最高，財金公司已準備系統因應，自動啟動排隊機制，請家長耐心等待，如暫時沒有急迫需求，建議可過幾天再申請，依據政府規定於9月30日前皆可申請，領取權益不受影響。