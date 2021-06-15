高雄市15日開放長輩接種疫苗，市長陳其邁下午針對接種現場動線太近、醫人員護與長輩群聚的尷尬狀況道歉，強調「市長會負責、會把長輩照顧得更好」，動線下午也已調整至3米寬。

高市高齡長輩疫苗接種15日正式啟動，首波對象為87歲以上長者，今起3天126個接種站現場採「宇美町式」施打法。市府在現場規劃數條動線，接種者先拉開坐距入座，再由醫護以移動方式迅速施打疫苗。不過，漢神巨蛋體育館的動線之間間距太窄，導致醫護人員施打時，無法與兩動線接種者保持社交聚集，造成群聚現象。陳其邁視察時發現不對勁，立刻對身旁的新聞局長董建宏、衛生局長黃志中碎念「在幹什麼！大家都亂七八糟！沒有保持社交距離，就不要辦了！」。

造成接種現場的混亂，陳其邁解釋，早上一開始，漢神巨蛋體育館入口處夾雜大批人群、媒體記者，當下決定拉大社交距離，讓長輩放心。

陳其邁強調，一開始會有一些小狀況，發現後立刻調整，下午已經大幅改善，「要跟所有市民朋友說抱歉，所有責任市長要負責」。