新北地檢署上週查獲眾里科技有限公司涉嫌收購中國大陸、越南製的隔離衣，並重新包裝後銷售牟利，將近18萬件隔離衣流入市面，許多醫療院所、診所都在採購名單內。對此，新北市衛生局長陳潤秋今表示，廠商已被檢方依詐欺、商標法辦理，後續將加強稽查。

陳潤秋表示，有關不肖廠商，後續會加強稽查，檢方已依詐欺、商標法等辦理，目前已請購買業者預防性下架、回收產品，後續將追查商品流向。