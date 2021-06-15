18萬件仿冒防護衣流入市面 新北衛生局：後續將追查流向 15:572021/06/15 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北地檢署查獲有近18萬件仿冒隔離衣流入市面，新北市衛生局長陳潤秋今表示，廠商已被檢方依詐欺、商標法辦理，後續將加強稽查。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北地檢署上週查獲眾里科技有限公司涉嫌收購中國大陸、越南製的隔離衣，並重新包裝後銷售牟利，將近18萬件隔離衣流入市面，許多醫療院所、診所都在採購名單內。對此，新北市衛生局長陳潤秋今表示，廠商已被檢方依詐欺、商標法辦理，後續將加強稽查。 陳潤秋表示，有關不肖廠商，後續會加強稽查，檢方已依詐欺、商標法等辦理，目前已請購買業者預防性下架、回收產品，後續將追查商品流向。 《集中市場》外資續買超百億 台股上望17400點 會考成績110點 李易辰直升僑泰將獲60萬獎學金 #眾里科技 #越南 #流入市面 #隔離衣 #陳潤秋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 梁佑南、李㼈等藝人挺醫護 2萬5000個防護面罩贈彰化 12:292021/06/15 娛樂 黑心業者進口中、越18萬件假隔離衣 用合格包裝販售流入市面 12:302021/06/15 社會 勞工紓困貸款 大型行庫受理件數今日將破10萬件 15:402021/06/15 財經 鎖定5G市場 三星Galaxy A22 5G大電量四鏡頭7千有找 10:232021/06/15 科技 梅雨助寶山2座水庫進帳 新竹維持橙燈 做調整節水措施 15:202021/06/15 生活 花東縱谷溫暖力量 玉榮醫師捐贈10萬元補給防疫用品 10:522021/06/15 寶島 疫苗預約混淆 池上跑去台東打 04:102021/06/15 地方新聞 處分廠辦挹注 神基獲利年增目標提前達陣 04:102021/06/15 產業．科技 攜手三大ATM設機銀行 財金公司：18日開領育兒津貼 15:522021/06/15 財經 台股投資建議 逢低布局低價績優股 04:102021/06/15 財經焦點 《國際產業》油企「錢」景俏 慎防高油價副作用和疫情變化(2-2) 08:532021/06/15 財經 生活熱門新聞 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 又有大雨 全台水庫狂吸 就這兩個「不爭氣」 - 生活 桃園增12人確診 足跡包含家樂福中壢店、蔬果賣場 - 生活 梅雨回來了 徘徊5天時間曝光 降雨不亞於前2波 - 生活 陳時中500台救命神器挨轟慢半拍 HFNC廠員工揭內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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