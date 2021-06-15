33歲許姓男子去年11月搭乘國籍航空從美國到台灣，但卻途中躲進廁所，還推空服員導致其受傷。更一度拿破裂燈管要攻擊座艙長。不過桃園地檢署認為，他行為沒有危害飛安，不排除是妄想病症發作，給予不起訴處分。

許姓男子去年11月搭乘國籍航空，要從美國返回台灣，他途中跑進商務艙廁所並不出來，空服員從外打開，卻又被關住來回反覆多次。後來開門時，郭姓空服員把門擋住，另名楊姓空服員勸說時，遭他推擠，導致她右手肘挫傷、瘀青、紅腫，並再次把門關上。

傅姓座艙長因此照SOP拿出警告信要交給許男時，許男把在內敲碎的燈管拿出，並做出要攻擊的樣子。幸好其他乘客見義勇為勸說，許男才把燈管放下，才到椅子上坐好。但是後來又要衝到廁所，遭空服員擋下。有其他乘客制止才陪伴其到降落。

空服員說，飛機要降落時，乘客一定要坐在座位上，才能給機長OK的降落手勢。另外他也說，坐在座位上很不舒服，想要到廁所去。

不過檢察官認為，許男雖然占用廁所、破壞燈管、推擠空服員，但是沒有危害到飛航安全，且他有精神相關疾病，不排除是妄想病症發作，給予不起訴處分。