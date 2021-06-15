因應618購物節，電子商務平台都紛紛祭出最新方案，台灣大哥大旗下myfone購物、遠傳friDay購物以及中華電信旗下電商平台的最新活動整理如下：

【myfone購物】

全民居家防疫，台灣大哥大旗下myfone購物推出「618年中購物節」活動，讓你不用出門也能搶優惠。myfone購物專注經營3C與連網智慧家庭，6月16日到18日活動期間，myfone購物網站及APP每天2個時段，祭出3C、家電商品限時限量搶購價，最低33折起，包括iPhone 12、三星Galaxy S21、Google Nest Audio智慧家庭組合及東元移動式空調等都入列。購買指定商品享有4大達人級售後服務，不只享折扣，買3C更安心。下單還能抽Häagen-Dazs冰淇淋及LINE POINTS 100點，消費滿6,180元再抽萬元大禮。

活動期間下單就抽Häagen-Dazs冰淇淋及LINE POINTS 100點，消費滿6,180元再抽萬元大禮，包括7-11商品卡4000元、myfone購物電子禮券1000元與折價券5000元。6月底前只要在myfone購物累積消費滿6,600元，還有機會將Garmin防水智慧錶免費帶回家；下單滿2件也可抽王品牛排餐券。另在myfone購物也與富邦產物保險合作，提供3大售後保障服務：（1）買指定手機享螢幕破損保障，不怕螢幕破裂高維修費；（2）市場首推家電維修保險，買指定家電享有維修補償保障；（3）商品竊盜保障，指定手機平板及隨身3C被竊盜最高理賠3萬元。

台灣大哥大旗下myfone購物推出「618年中購物節」活動。（myfone購物提供／黃慧雯台北傳真）

【遠傳friDay購物】

國內持續疫情三級警戒，消費者飲食自煮成為防疫新日常。據凱度消費者指數公布最新數據，高達85%消費者每週至少會在家烹煮一次，且民眾天天在家自煮人數明顯增加；遠傳friDay購物觀察，自5月中全台啟動三級警戒以來，站上覆熱食品買氣爆發，其中又以牛肉麵即食包、水餃、乾拌麵等麵食類買氣成長最多，單月暴增近70%。遠傳friDay購物特於2021年以「選好物、品味生活」為宗旨，推出全新品牌策展頻道－「遠傳friDay購物 x 好物BUY」。

遠傳friDay購物今(15)日也宣布，首波強推線上牛肉麵節，網羅全台12大老饕級牛肉麵名店，讓網友收藏經典台味牛肉麵！ 匯集全台包括YouTube名廚聖凱師、機場貴賓室才吃得到的漢典牛肉麵、以超高CP值為高人氣的佳佳嚴選川味牛三寶湯，及牛肉麵名店如林東芳、胡同、紅豆食府、川霸子、蔣老爹、珍苑、溫國智、牛犇雙饗麵、藍海饌，共12家知名老饕品牌，強強聯手，推出為期半個月的美食優惠活動。6月正值遠傳friDay購物7周年生日慶，除了可享遠傳friDay購物 x 好物BUY首波牛肉麵節限定，精選人氣經典台味牛肉麵商品獨家優惠，還可參加天天抽77,777遠傳幣或購物滿額抽等多重好康。

【中華電信】

中華電信宣布6月16日起推出「618網路門市限定5G購機加碼優惠」，購買5G手機及平板電腦，搭配精采5G月繳799元~2699元加碼贈Hami Point 500點，月繳1,399元以上最高享Hami Point 2,000點；因應遠距學習增加的平板需求，中華電信亦包裝「平板電腦防疫優惠專案」，青春無敵學生方案搭配iPad、Samsung平板月繳688元，加贈Hami Point 500點，用多元優惠一次滿足學生。自6月16日起至6月30日止，於中華電信網路門市開放申辦。

618購物節，中華電信也包裝了甫開賣的AirTag連續5天的網路門市限量搶購活動，凡申辦精采5G月繳599元，AirTag 1件裝與4件裝通通0元。活動自6月16日起每日11點至12點止、限量80組；6月18日、19日再限定加碼共100組AirTag 4件裝。此外多款5G新機及平板搭配中華電信精采5G，加碼再贈3C實用好禮，包括獨家ASUS Zenfone 8 8G/256G，登錄抽限量「Honeywell控敏空氣清淨機」(價值4,990元)；Sony Xperia 10 III，登錄送「風格選物大禮包」；6月18日中華電信獨家開賣的Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G 鍵盤組，隨貨即加贈「ITFIT雙模無級滑鼠」(價值890元)、FunPark童書夢工廠2個月(價值298元)。